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Президент Чехии попросил Путина предоставить стране вакцину от ковида

Он уточнил, что для него необязательно получать разрешение от европейского регулятора.

27 февраля 2021, 22:43
<p>Фото © ТАСС / Michal Krumphanzl / CTK via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Michal Krumphanzl / CTK via ZUMA Press

Президент Чехии Милош Земан хочет, чтобы жителей страны прививали от коронавируса российской вакциной "Спутник V", письмо с соответствующей просьбой он направил своему коллеге Владимиру Путину.

"Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена", — сказал Земан чешскому телеканалу CNN Prima.

Он уточнил, что в таком случае потребуется сертификация препарата. Однако Земан заметил, что это необязательно должно быть разрешение от Европейского агентства лекарственных средств и для него было бы достаточно одобрения на применение от Государственного института по контролю за лекарственными препаратами.

Уругвай планирует закупать и производить российскую вакцину "Спутник V"

Уругвай планирует закупать и производить российскую вакцину "Спутник V"

При этом ведущий программы добавил, что президент обратился насчёт поставки российской вакцины по договорённости с премьер-министром республики Андреем Бабишем, который ранее неоднократно интересовался возможностью получения препарата.

На сегодняшний день в Чехии проходит вакцинация препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Российский "Спутник V" может стать четвёртой вакциной, зарегистрированной на территории страны.

Ранее Лайф сообщал, что исследования доказали эффективность "Спутника V" против новых штаммов коронавируса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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