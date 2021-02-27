Президент Чехии попросил Путина предоставить стране вакцину от ковида

Президент Чехии Милош Земан хочет, чтобы жителей страны прививали от коронавируса российской вакциной "Спутник V", письмо с соответствующей просьбой он направил своему коллеге Владимиру Путину.

"Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена", — сказал Земан чешскому телеканалу CNN Prima.

Он уточнил, что в таком случае потребуется сертификация препарата. Однако Земан заметил, что это необязательно должно быть разрешение от Европейского агентства лекарственных средств и для него было бы достаточно одобрения на применение от Государственного института по контролю за лекарственными препаратами.

При этом ведущий программы добавил, что президент обратился насчёт поставки российской вакцины по договорённости с премьер-министром республики Андреем Бабишем, который ранее неоднократно интересовался возможностью получения препарата.

На сегодняшний день в Чехии проходит вакцинация препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Российский "Спутник V" может стать четвёртой вакциной, зарегистрированной на территории страны.

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