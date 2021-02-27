Еда с сюрпризом: продукты для повышения сексуального влечения, которые можно купить в "Пятёрочке" и "Ашане"

Продукты, повышающие сексуальное влечение, — афродизиаки — это не обязательно клубника, которую трудно найти зимой по приемлемой цене, или свежие устрицы. На полках супермаркетов есть продукты, которые способны активировать либидо и улучшить интимную жизнь в паре.

— Если в продуктах много цинка, селена, белков и полиненасыщенных жирных кислот, то они способны запустить химическую реакцию в организме, которая влияет на сексуальное влечение, — говорит фитотерапевт Ольга Галицкова.

Яйца

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В куриных яйцах присутствуют необходимые микроэлементы для того, чтобы пробудить желание. Но важно есть этот продукт в первой половине дня, чтобы он успел усвоиться, и не налегать на желтки. С белками тоже следует быть осторожнее: не более двух-трёх яичных белков для женщин и трёх-четырёх для мужчин.

Ранее Лайф писал о возможном повышении цен на яйца и куриное мясо. Но пока их стоимость выросла не более чем на 10% и данные товары доступны во всех продуктовых сетях.

Мёд

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Древние греки использовали мёд для улучшения потенции и поднятия сексуального влечения. Иногда смешивали его с молоком, потому что считали, что такой коктейль способствует наслаждению во время любовных утех.

Действительно, мёд является афродизиаком, но важно выбирать натуральный продукт, а не искусственный с добавлением сахара и консервантов. Диетолог Светлана Андреева не рекомендует съедать больше одной-двух чайных ложек мёда — продукт очень калорийный. Смешивать мёд с орехами или поливать им сыр можно и нужно, если требуется создать сексуальное настроение, но в очень ограниченных количествах и не чаще раза в неделю, чтобы не навредить своей фигуре.

Гранат

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Сок граната увеличивает кровоток в организме благодаря высокой активности антиоксидантов. Кровь активнее приливает, а это положительно сказывается и на нервной системе, и на половой.

— Гранат нормализует выработку тестостерона. А это влияет не только на либидо, но и на память, гармонию и пищеварительную систему, — добавляет Ольга Галицкова.

Но людям, у которых есть проблемы с желудком, не рекомендуется употреблять гранат в больших количествах. Кроме того, данный продукт является сильным аллергеном, поэтому он противопоказан тем, у кого есть склонность к аллергическим реакциям.

Свёкла и морковь

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Свежие овощи благоприятно действуют на сосуды, улучшают пищеварение и не вредят фигуре. Свёкла, например, имеет в своём составе неорганические нитраты, которые снижают кровяное давление, тем самым благоприятно влияют на потенцию.

А тёртая морковь способна улучшить подвижность сперматозоидов благодаря высокому содержанию каротиноидов.

Тыквенные семечки

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В состав этого продукта входят цинк и магний, необходимые для сексуального здоровья. Диетолог Екатерина Захарова рекомендует добавлять тыквенные семечки в овощные салаты, чтобы улучшить пищеварение и наладить кровообращение.

— В этот же салат можно добавить сушёный или свежий инжир, богатый калием, кальцием, магнием, фосфором, железом, витаминами В, В1, В3, РР, С. Он улучшает кровоснабжение и помогает быстро восстановиться после близости. А ещё стимулирует выработку гормонов счастья, — говорит диетолог.

Главное правило, которое необходимо соблюдать не только с афродизиаками, а вообще с любыми продуктами, — не переедать. Даже с полезными веществами важно соблюдать меру, чтобы не навредить ни своей интимной жизни, ни организму в целом.

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