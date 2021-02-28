Назван продукт, снижающий риск смерти на четверть

Учёные выяснили, что риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний или рака уменьшается примерно на четверть, если регулярно употреблять перец чили. Специалисты изучили данные о здоровье более 570 тысяч человек и пришли к выводу, что у пациентов, включивших в свой рацион данный продукт, снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, от онкологии — на 23 процента, а также в целом падал риск летальности от всех причин на 25 процентов.