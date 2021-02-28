Назван продукт, снижающий риск смерти на четверть

Для этого специалисты проанализировали данные о здоровье более чем 570 тысяч человек.

Исследователи из Американской кардиологической ассоциации рассказали, какой продукт способен снизить риск смерти на 25 процентов. Об этом сообщает издание Express.

Учёные выяснили, что риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний или рака уменьшается примерно на четверть, если регулярно употреблять перец чили. Специалисты изучили данные о здоровье 570 с лишним тысяч человек и пришли к выводу, что у пациентов, включивших в свой рацион данный продукт, снижался риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, от онкологии — на 23 процента, а также в целом падал риск летального исхода от всех причин на 25 процентов.

По словам экспертов, такие свойства перца чили объясняются тем, что в нём есть капсаицин, который обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Кроме того, он может регулировать уровень глюкозы в крови человека.