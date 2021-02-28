Назван продукт, снижающий риск смерти на четверть
Для этого специалисты проанализировали данные о здоровье более 570 тысяч человек.
Фото © Pixabay
Исследователи из Американской кардиологической ассоциации рассказали, какой продукт способен снизить риск смерти на 25 процентов. Об этом сообщает издание Express.
Учёные выяснили, что риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний или рака уменьшается примерно на четверть, если регулярно употреблять перец чили. Специалисты изучили данные о здоровье более 570 тысяч человек и пришли к выводу, что у пациентов, включивших в свой рацион данный продукт, снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, от онкологии — на 23 процента, а также в целом падал риск летальности от всех причин на 25 процентов.
По словам экспертов, такие свойства перца чили объясняются тем, что в нём есть капсаицин, который обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Кроме того, он может регулировать уровень глюкозы в крови человека.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева перечислила продукты, которые возместят недостаток витамина А.
Выбор редакции
"Я не шучу": Доктор математических наук не смог решить школьный пример семилетней дочери
Еда с сюрпризом: продукты для повышения сексуального влечения, которые можно купить в "Пятёрочке" и "Ашане"
"В конце туннеля есть свет": Байден назвал обнадёживающим событием одобрение третьей вакцины от ковида
Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного пожара в двухэтажном доме в Якутии — видео
Пять человек погибли и восемь пострадали из-за утечки ядовитого газа на химзаводе в Китае
Комментариев: 0