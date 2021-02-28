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Назван продукт, снижающий риск смерти на четверть

Для этого специалисты проанализировали данные о здоровье более 570 тысяч человек.

28 февраля 2021, 02:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Исследователи из Американской кардиологической ассоциации рассказали, какой продукт способен снизить риск смерти на 25 процентов. Об этом сообщает издание Express.

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Учёные выяснили, что риск летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний или рака уменьшается примерно на четверть, если регулярно употреблять перец чили. Специалисты изучили данные о здоровье более 570 тысяч человек и пришли к выводу, что у пациентов, включивших в свой рацион данный продукт, снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, от онкологии — на 23 процента, а также в целом падал риск летальности от всех причин на 25 процентов.

По словам экспертов, такие свойства перца чили объясняются тем, что в нём есть капсаицин, который обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Кроме того, он может регулировать уровень глюкозы в крови человека.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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