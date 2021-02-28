В "Векторе" предупредили, что высокий уровень антител не гарантирует защиты от ковида

Высокий уровень антител не является гарантией эффективной защиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила и.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра "Вектор" Татьяна Непомнящих, передаёт КП.

Она отметила, что не следует "напрасно гоняться за высоким уровнем антител", поскольку это не совсем верный подход. Так, для комплексной защиты от ковида необходим достаточный титр антител и других элементов иммунной системы.

Кроме того, Непомнящих заметила, что разработанная центром "Вектор" вакцина "Эпиваккорона" создавалась без гонки за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем. Данный препарат, как она утверждает, в первую очередь нацелен на выработку антител для защиты именно от коронавируса. По её словам, центр отобрал самые консервативные участки белков ковида, которые обеспечивают формирование эффективного иммунитета.

Ранее Непомнящих рассказала, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом "Эпиваккорона" будет сохраняться в течение года.

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