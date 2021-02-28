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В "Векторе" предупредили, что высокий уровень антител не гарантирует защиты от ковида

Там отметили, что их вакцина разработана без гонки за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем.

28 февраля 2021, 00:17

Фото © Pixabay

Высокий уровень антител не является гарантией эффективной защиты от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила и.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра "Вектор" Татьяна Непомнящих, передаёт КП.

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Она отметила, что не следует "напрасно гоняться за высоким уровнем антител", поскольку это не совсем верный подход. Так, для комплексной защиты от ковида необходим достаточный титр антител и других элементов иммунной системы.

Кроме того, Непомнящих заметила, что разработанная центром "Вектор" вакцина "Эпиваккорона" создавалась без гонки за большим разнообразием типов антител и их высоким уровнем. Данный препарат, как она утверждает, в первую очередь нацелен на выработку антител для защиты именно от коронавируса. По её словам, центр отобрал самые консервативные участки белков ковида, которые обеспечивают формирование эффективного иммунитета.

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Ранее Непомнящих рассказала, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом "Эпиваккорона" будет сохраняться в течение года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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