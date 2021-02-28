Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пять человек погибли и восемь пострадали из-за утечки ядовитого газа на химзаводе в Китае

Сейчас все проблемы на предприятии устранены.

28 февраля 2021, 04:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пять человек умерли и восемь пострадали в результате утечки ядовитого газа на заводе по производству химволокна в городе Гирин на северо-востоке Китая. Об этом сообщает газета "Синьцзинбао".

Происшествие произошло вечером в субботу. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание, в результате которого вентиляционное оборудование в одном из цехов вышло из строя.

Пострадавшие были госпитализированы, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Местные власти создали группу для расследования аварии. На данный момент вентиляционная система в цехе полностью восстановлена. Проверка показала отсутствие вредных веществ на территории завода и вокруг него.

Три человека скончались от отравления угарным газом в селе Самарской области

Три человека скончались от отравления угарным газом в селе Самарской области

Ранее Лайф сообщал, что из-за утечки газа произошёл взрыв в одноэтажной пристройке к жилой двенадцатиэтажке в Нижнем Новгороде, где располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Лайф сообщал, что дом не был газифицирован. Известно, что три человека госпитализированы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Китаянка заказала новый iPhone 12 и получила вместо него яблочный йогурт

сегодня в 02:24

Состояние спасённой из-под завалов после взрыва у метро в Нижнем Новгороде стабилизировалось

вчера в 09:10

Болгария отказалась участвовать в учениях НАТО в Чёрном море из-за коронавируса

сегодня в 03:59

Один человек погиб и двое пострадали в результате ночного пожара в двухэтажном доме в Якутии — видео

сегодня в 04:31

В американском штате легализовали марихуану для развлечения

сегодня в 03:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1