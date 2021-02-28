Пять человек погибли и восемь пострадали из-за утечки ядовитого газа на химзаводе в Китае

Пять человек умерли и восемь пострадали в результате утечки ядовитого газа на заводе по производству химволокна в городе Гирин на северо-востоке Китая. Об этом сообщает газета "Синьцзинбао".

Происшествие произошло вечером в субботу. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание, в результате которого вентиляционное оборудование в одном из цехов вышло из строя.

Пострадавшие были госпитализированы, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Местные власти создали группу для расследования аварии. На данный момент вентиляционная система в цехе полностью восстановлена. Проверка показала отсутствие вредных веществ на территории завода и вокруг него.

Ранее Лайф сообщал, что из-за утечки газа произошёл взрыв в одноэтажной пристройке к жилой двенадцатиэтажке в Нижнем Новгороде, где располагались суши-маркет и стоматология. В результате произошло обрушение на площади около 50 квадратных метров. Лайф сообщал, что дом не был газифицирован. Известно, что три человека госпитализированы.

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