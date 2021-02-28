Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Есть привилегированность": Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников в Clubhouse

Он считает, что приложение "выстрелило" за счёт PR-кампании самой сети.

28 февраля 2021, 04:46
<p>Приложение ClubHouse. Фото © ТАСС / Thiago Prudencio / DAX via ZUMA Wire</p>

Приложение ClubHouse. Фото © ТАСС / Thiago Prudencio / DAX via ZUMA Wire

Вход в набравшее популярность приложение Clubhouse возможен только по приглашению, что создаёт основу для мошеннических действий. Об этом заявил эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) Евгений Ющук.

"В ситуации, когда есть такая привилегированность, думаю, что предложения от мошенников будут, и они будут касаться прежде всего заработка. Если какие-то данные утекут, найдутся интересанты и на данные, но прежде всего жулики будут просто зарабатывать деньги на фальшивых приглашениях", — приводит его слова радио Sputnik.

Эксперт уточнил, что отличить фальшивое приглашение от настоящего практически невозможно. Проверить это можно лишь уровнем знакомства с человеком, который вам его прислал. Поэтому попасть на удочку мошенников зачастую можно на чёрном рынке.

"Мы должны быть в потоке": Власти Подмосковья решили освоить Clubhouse

"Мы должны быть в потоке": Власти Подмосковья решили освоить Clubhouse

Ющук также считает, что популярность приложения набралась за счёт хорошей PR-кампании, запущенной самой сетью. Пользователей привлекает возможность без препятствий пообщаться со знаменитостями, которые также приходят на эту площадку.

Ранее эксперты в сфере IT-технологий рассказали россиянам о перспективах и минусах Clubhouse.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Мы должны быть в потоке": Власти Подмосковья решили освоить Clubhouse

25 февраля, 20:59

Эксперты объяснили, как застать врасплох телефонных мошенников

вчера в 06:33

"В конце туннеля есть свет": Байден назвал обнадёживающим событием одобрение третьей вакцины от ковида

сегодня в 03:29

В Мексике 11 человек, распивавших спиртное у дороги, расстреляли неизвестные на автомобилях — видео

сегодня в 05:05

Врач рассказала, как перестать переедать на фоне стресса

сегодня в 04:45

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1