"Есть привилегированность": Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников в Clubhouse
Он считает, что приложение "выстрелило" за счёт PR-кампании самой сети.
Приложение ClubHouse. Фото © ТАСС / Thiago Prudencio / DAX via ZUMA Wire
Вход в набравшее популярность приложение Clubhouse возможен только по приглашению, что создаёт основу для мошеннических действий. Об этом заявил эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки (SCIP) Евгений Ющук.
"В ситуации, когда есть такая привилегированность, думаю, что предложения от мошенников будут, и они будут касаться прежде всего заработка. Если какие-то данные утекут, найдутся интересанты и на данные, но прежде всего жулики будут просто зарабатывать деньги на фальшивых приглашениях", — приводит его слова радио Sputnik.
Эксперт уточнил, что отличить фальшивое приглашение от настоящего практически невозможно. Проверить это можно лишь уровнем знакомства с человеком, который вам его прислал. Поэтому попасть на удочку мошенников зачастую можно на чёрном рынке.
Ющук также считает, что популярность приложения набралась за счёт хорошей PR-кампании, запущенной самой сетью. Пользователей привлекает возможность без препятствий пообщаться со знаменитостями, которые также приходят на эту площадку.
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