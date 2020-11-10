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Регион
Опубликовано 10 ноября 2020, 11:30
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Самойлова лишила фанатов дара речи, показав фигуру в бикини после рождения 4 детей — видео

Бизнес-леди интенсивно работала над своими формами.

32-летняя Оксана Самойлова отдыхает на Мальдивах вместе с семьёй. Девушка демонстрирует коллекцию купальников и показывает фанатам завораживающие виды. Но помимо этого возлюбленная Джигана решила, что настало время похвастаться идеальной формой, в которую она пришла после четвёртых родов: в феврале Оксана родила долгожданного сына.

Видео © Instagram / samoylovaoxana

Оксана поделилась в "Инстаграме" роликом, в котором предстала в крошечном алом бикини. Многодетная мама сменила несколько поз, позволяя рассмотреть результаты усердных тренировок: тонкую талию, плоский живот, стройные ноги и эффектные бёдра. Девушка не стала скромничать и в подписи указала, что ей нравится, как она выглядит.

Восемь месяцев после четвёртого ребёнка))и, кажется, я в отличной форме)

Оксана Самойлова

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Знойный ролик быстро собрал более четырёх миллионов просмотров, и удивлённые поклонники не могли сдержать своего восхищения. Фанаты интересовались, как супруга Джигана добилась таких потрясающих результатов, пошутив, что рождение детей скорее сказалось на фигуре рэпера.

Может, это Джиган всех детей рожал?😁 На нём больше сказалось)) А по вам действительно не скажешь, классно выглядите!😍

anuta_blesk

Всем бы так выглядеть даже после первого ребёнка 😅

valeriy.lera

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Были уже комменты про ведьму ?🤣🤣🤣

При таких шикарных жизненных условиях стыдно быть не в форме. Так что нечему удивляться 🌺

lexik_ru

Напомним, что весной Оксана решила подать на развод с Джиганом после того, как тот угодил в реабилитационную клинику для наркозависимых и смущал подписчиков неадекватным поведением. Однако потом бизнес-леди всё же передумала и сохранила брак ради детей.

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Фото © Instagram / samoylovaoxana

Алина Гостева
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  • Оксана Самойлова
  • Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн)
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