Самойлова лишила фанатов дара речи, показав фигуру в бикини после рождения 4 детей — видео
Бизнес-леди интенсивно работала над своими формами.
32-летняя Оксана Самойлова отдыхает на Мальдивах вместе с семьёй. Девушка демонстрирует коллекцию купальников и показывает фанатам завораживающие виды. Но помимо этого возлюбленная Джигана решила, что настало время похвастаться идеальной формой, в которую она пришла после четвёртых родов: в феврале Оксана родила долгожданного сына.
Видео © Instagram / samoylovaoxana
Оксана поделилась в "Инстаграме" роликом, в котором предстала в крошечном алом бикини. Многодетная мама сменила несколько поз, позволяя рассмотреть результаты усердных тренировок: тонкую талию, плоский живот, стройные ноги и эффектные бёдра. Девушка не стала скромничать и в подписи указала, что ей нравится, как она выглядит.
Восемь месяцев после четвёртого ребёнка))и, кажется, я в отличной форме)
Знойный ролик быстро собрал более четырёх миллионов просмотров, и удивлённые поклонники не могли сдержать своего восхищения. Фанаты интересовались, как супруга Джигана добилась таких потрясающих результатов, пошутив, что рождение детей скорее сказалось на фигуре рэпера.
Может, это Джиган всех детей рожал?😁 На нём больше сказалось)) А по вам действительно не скажешь, классно выглядите!😍
Всем бы так выглядеть даже после первого ребёнка 😅
Были уже комменты про ведьму ?🤣🤣🤣
При таких шикарных жизненных условиях стыдно быть не в форме. Так что нечему удивляться 🌺
Напомним, что весной Оксана решила подать на развод с Джиганом после того, как тот угодил в реабилитационную клинику для наркозависимых и смущал подписчиков неадекватным поведением. Однако потом бизнес-леди всё же передумала и сохранила брак ради детей.