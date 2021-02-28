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В Мексике 11 человек, распивавших спиртное у дороги, расстреляли неизвестные на автомобилях — видео

Также пострадали женщина и ребёнок, им оказана медицинская помощь.

28 февраля 2021, 05:05

В Мексике 11 человек расстреляли за распитие спиртных напитков у обочины. Видео © Twitter / Fiscalía del Estado de Jalisco

В мексиканском штате Халиско одиннадцать человек погибли при вооружённом нападении неизвестных, прокуратура начала расследование. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Происшествие произошло на улице Эмилиано Сапата. Правоохранители обнаружили десять тел мужчин без признаков жизни с ранениями от огнестрельного оружия на тротуаре.

"Кроме того, в доме был обнаружен мужчина, по всей видимости, несовершеннолетний, у которого также были телесные повреждения, нанесённые огнестрельным оружием", — указывается в заявлении прокуратуры.

Огнестрельные ранения получили также женщина и ребёнок, им оказана медицинская помощь.

Убили и сожгли 19 человек. Неизвестные устроили бойню на северо-востоке Мексики

Убили и сожгли 19 человек. Неизвестные устроили бойню на северо-востоке Мексики

Местные издания заявляют, что погибшие распивали спиртные напитки на обочине дороги, когда на улице появилась группа вооружённых людей на трёх автомобилях и открыла огонь. В районе инцидента правоохранители проводят поисковую операцию с участием вертолётов.

Ранее Лайф сообщал, что в центральной части Мексики было обнаружено тайное захоронение со множеством тел.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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