Тренер норвежских лыжников заявил, что обойти Большунова на чемпионате было невозможно

Норвежская сборная по лыжным гонкам ничего не смогла бы сделать против россиянина Александра Большунова, который накануне взял золото на чемпионате мира по скиатлону, проходившем в Германии. К такому выводу пришёл тренер команды Эрик Мюр Носсум.

По словам Носсума, выступление российского спортсмена было одним из лучших, что он видел в своей жизни, пишет издание Aftenpoften. Тренер признался, что его сборная не использовала командную тактику для того, чтобы обойти Большунова, но добавил, что сделать это было бы всё равно невозможно.