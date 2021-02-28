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Тренер норвежских лыжников заявил, что обойти Большунова на чемпионате было невозможно

При этом он признал, что его подопечные не использовали командную тактику.

28 февраля 2021, 06:44
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Норвежская сборная по лыжным гонкам ничего не смогла бы сделать против россиянина Александра Большунова, который накануне взял золото на чемпионате мира по скиатлону, проходившем в Германии. К такому выводу пришёл тренер команды Эрик Мюр Носсум.

По словам Носсума, выступление российского спортсмена было одним из лучших, что он видел в своей жизни, пишет издание Aftenpoften. Тренер признался, что его сборная не использовала командную тактику для того, чтобы обойти Большунова, но добавил, что сделать это было бы всё равно невозможно.

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Напомним, российский лыжник Александр Большунов одержал победу на чемпионате с результатом 1:11.33,9. Второе и третье место заняли норвежцы Симен Хегстад Крюгер и Ханс Кристер Холунн.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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