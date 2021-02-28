Земля, Венера, Советский Союз: о первой в истории посадке на другой планете

Этот фильм 1961 года в нашей стране, надо сказать, не очень многие знают. И это крайне странно, потому что его очень хорошо знают за рубежом. Режиссёр Павел Клушанцев всю жизнь был кумиром Джорджа Лукаса. А если присмотреться к тому, как трогательно отслуживший своё робот погружается в венерианские волны, невольно возникает мысль о том, что создатели "Терминатора-2" точно смотрели эту ленту. Она называется "Планета бурь". По сюжету космонавты прилетают на Венеру и находят там огромные хищные цветы, рептилий и своеобразную процветающую природу.

"Иной мир… Сколько раз за последние годы мы посылали сюда автоматы? С их помощью мы изучили атмосферу, открыли океаны и материки, измерили температуры. Тысячи цифр… Но о самом главном ничего не говорят автоматы: о жизни. Кто там?" — размышляет героиня фильма.

Тогда учёные ещё практически ничего не знали о том, что творится под непроницаемым одеялом облаков, окутывающих утреннюю звезду. Удалось разве что вычислить, что там царит жара градусов под 400, и предположить, что это результат парникового эффекта.

Одновременно с выходом фильма (во всяком случае, в том же 1961 году) ОКБ-1 Сергея Королёва от лица СССР и всего человечества совершило первую попытку познакомиться с интригующей планетой поближе. 12 февраля — ровно за два месяца до полёта Гагарина — с Байконура стартовала ракета "Молния" с межпланетной станцией "Венера-1". Её задачей было лишь пролететь мимо этой глобальной теплицы, что она и проделала 19–20 мая. Станция побывала в 100 тысячах километров от Венеры. По большому счёту о самой планете благодаря этому не удалось узнать чего-то нового, зато установленные на борту датчики подтвердили, что межпланетное пространство заполнено потоками частиц, идущих от нашей звезды (так называемым солнечным ветром). И смогли измерить его мощность. По сути, человечество убедилось, что вдали от родной Земли и её материнской заботы, то есть атмосферы и магнитного поля, человека ждёт жестокая радиация.

Схема советского космического корабля "Венера-1". Фото © GettyImages / Sovfoto

Следующий логичный шаг — попасть на поверхность. Конструкторы понимали, что это невероятно сложная и рискованная задача. Для того чтобы даже в случае неудачи наука получила как можно больше новой информации, для следующей миссии создали сразу два аппарата. "Венера-2" должна подлететь ещё ближе и снова проследовать дальше, а "Венера-3" для амбициозной цели — "привенериться".

АМС "Венера-1". Фото © Wikipedia

Каждая из них вместе со всем комплектом "упакованной" в отсеках аппаратуры весила почти тонну. Там были солнечные батареи, радиопередатчики, двигатели для коррекции траектории и ориентации, датчики космического излучения. "Венера-3", разумеется, отличалась от всех прошлых версий: её специальный отсек представлял собой спускаемый аппарат.

Автоматическая станция "Венера-3". Павильон "Космос". Выставка достижений народного хозяйства СССР. Фото © Getty Images / Sovfoto

Это был шар диаметром 90 сантиметров с теплостойким покрытием, оснащённый парашютной системой. Внутри — научные приборы для оценки параметров атмосферы и поверхности планеты плюс радиопередатчики для отправки этих данных на Землю. И символическая изюминка — семисантиметровый металлический шарик, на котором выгравированы изображения земных континентов. А внутри маленького глобуса — металлический плоский круглый предмет (космический вымпел). На одной стороне — герб СССР, на другой — орбиты Земли и Венеры, причём планеты расположены относительно друг друга именно так, как и должны были в реальности быть в момент посадки аппарата. Да, и надпись: "Союз Советских Социалистических Республик, 1965".

Вымпелы СССР на борту АМС "Венера-3". Фото © Проект "Исследование Солнечной системы"

Обе станции запустили с интервалом в четыре дня в ноябре 1965 года: "Венеру-2" — 12-го числа, "Венеру-3" — 16-го. Путь к соседней планете занял три с половиной месяца. Радость прибытия аппаратов к месту назначения омрачилась печальным событием: Сергей Павлович Королёв не дожил до этого момента — 14 января его не стало. 3 февраля произошла первая в истории мягкая посадка на Луну и передача панорамных изображений с поверхности: "Луна-9" принесла СССР ещё одно первенство в космических исследованиях.

27 февраля "Венера-2" пролетела на расстоянии 24 тысячи километров от Венеры, а затем вышла на орбиту вокруг Солнца. Уже 1 марта в 9:56 утра по московскому времени (погрешность в четыре минуты) в центре видимого с Земли диска планеты совершила посадку "Венера-3". За время своего путешествия она 63 раза выходила на связь и передавала данные о магнитосфере, солнечном излучении, космической радиации, но после входа в атмосферу связь прервалась навсегда. Единственное, что успел передать аппарат во время приближения: резкое повышение температуры, намного более сильное, чем предполагалось. Учёные заверили, что в самом факте посадки не может быть ровным счётом никакого сомнения: станция не "промахнулась" бы, даже если бы погрешности в расчётах были выше раз в 15. Так что советский вымпел действительно попал на Венеру.

Автоматическая межпланетная станция "Венера-2". Фото © ТАСС / РКК "Энергия"

Кстати, о вымпеле: это была не первая попытка его туда отправить. За несколько дней до самой первой "Венеры" был запущен ещё один аппарат, но разгонный блок не включился, станция сгорела в атмосфере. Так вот, у неё на борту тоже был аналогичный советский символ, и с этим связана поистине фантастическая история. Дело в том, что с вероятностью примерно в 90% остатки станции должны были упасть в океан и сгинуть навеки. И вдруг один мальчик на Алтае, плавая в речке, порезался о какой-то странный металлический предмет. Он относит его домой, далее находка попадает в милицию, оттуда — в КГБ и в качестве особой награды — в руки ближайшего соратника Королёва, учёного и конструктора Бориса Чертока. Это был вымпел!

Возвращаясь к миссии первых "Венер", в частности "Венеры-3": да, не получилось всё и сразу, но систему ориентации по Солнцу и звёздам отработали, а заодно к пониманию границ земной магнитосферы приблизились. Наш магнитный щит, к слову, неоднороден и несимметричен: на "солнечной стороне" он простирается на сотни, а на "обратной" — на десятки тысяч километров. Высота полёта МКС — около 400 километров.

Потребовалось ещё несколько попыток, прежде чем в 1970 году уже седьмая "Венера" смогла мягко приземлиться и сообщить, что погода на этой планете просто невыносимая: давление примерно 90 земных атмосфер, температура — плюс 475 градусов, и не по Фаренгейту, а по Цельсию. В свете таких данных шансов найти там советский герб не более чем разглядеть звёзды и полоски на флаге "Аполлона-11". Вернее, на том, что от него осталось.

А ещё через пять лет "Венера-9" передала первую панораму поверхности.

Снимок поверхности Венеры, сделанный межпланетной станцией "Венера-9". Фото © Wikipedia

Следующие аппараты помогли собрать внушительную фотогалерею, которой хватило на полвека исследований. Советские планетологи рассматривали, сравнивали снимки и внезапно обнаружили интересную деталь: некоторые объекты то появляются, то исчезают, меняют местоположение. Выдающийся астрофизик Леонид Ксанфомалити собрал целую коллекцию особенно странных деталей и выдвинул гипотезу: в немыслимых для земной жизни условиях может существовать другая, венерианская жизнь. Очень медлительная, но жизнь. Отметим, что научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный в интервью Лайфу подчёркивал, что это не просто некая игра воображения, а серьёзнейшая многолетняя научная работа заслуженных учёных.

Самое интересное, что недавно у зарубежных исследователей появились данные, которые указывают на правомерность удивительного предположения. В атмосфере Венеры на высоте 50–60 километров нашли следы фосфина — ядовитого газа, который на Земле выделяется в процессе жизнедеятельности некоторых микроорганизмов (анаэробных, то есть живущих без кислорода). Интересно, что на этой высоте уже не так жарко, как у самой поверхности.

Правда, позже другая команда учёных заявила, что их собственный анализ не подтверждает наличия фосфина. Впрочем, они отметили, что полностью исключать этого всё же нельзя.