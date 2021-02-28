В Астрахани пьяный лихач сбил пешеходов и устроил драку с полицейскими — видео
Пострадавшие находятся в больнице, об их состоянии пока не известно.
Серьёзное ДТП произошло в Астрахани, где водитель сперва врезался в автомобиль, пропускавший пешеходов на переходе, а затем наехал на людей. Буйный автовладелец также оказал сопротивление полицейским во время задержания.
Авария произошла на улице Адмиралтейской сегодня утром. 26-летний водитель Toyota Camry двигался настолько быстро, что не сумел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом и столкнулся со стоящим впереди автомобилем. От удара машину лихача развернуло, и он боком наехал на переходящих в этот момент дорогу мужчину и женщину.
Лихач из Самары на скорости сбил сотрудника ДПС после того, как его пытался остановить другой инспектор — видео
Как сообщают местные СМИ, впоследствии выяснилось, что водитель иномарки был пьян. Кроме того, он попытался оказать сопротивление прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов. Тем пришлось заковать его в наручники. Пострадавших же доставили в больницу. При этом женщина была без сознания.
А ранее Лайф сообщал о жёстком ДТП в Санкт-Петербурге, где на одной из улиц автомобиль сбил пенсионерку, попытавшуюся перейти дорогу на красный свет. От сильнейшего удара женщине оторвало ноги, позднее она скончалась.
Выбор редакции
В Дагестане возбудили дело после гибели двух полицейских в жутком ДТП
Более 400 тысяч жителей Саратова остались без воды из-за аварии
Двое детей провалились под лёд и утонули в Саратовской области
Гордон жёстко ответила невесте Данко на слова об "алиментщицах-попрошайках"
Российские лыжники выиграли бронзу чемпионата мира в командном спринте
Комментариев: 0