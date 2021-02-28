В Астрахани пьяный лихач сбил пешеходов и устроил драку с полицейскими — видео

Серьёзное ДТП произошло в Астрахани, где водитель сперва врезался в автомобиль, пропускавший пешеходов на переходе, а затем наехал на людей. Буйный автовладелец также оказал сопротивление полицейским во время задержания.

Авария произошла на улице Адмиралтейской сегодня утром. 26-летний водитель Toyota Camry двигался настолько быстро, что не сумел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом и столкнулся со стоящим впереди автомобилем. От удара машину лихача развернуло, и он боком наехал на переходящих в этот момент дорогу мужчину и женщину.

Как сообщают местные СМИ, впоследствии выяснилось, что водитель иномарки был пьян. Кроме того, он попытался оказать сопротивление прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов. Тем пришлось заковать его в наручники. Пострадавших же доставили в больницу. При этом женщина была без сознания.

А ранее Лайф сообщал о жёстком ДТП в Санкт-Петербурге, где на одной из улиц автомобиль сбил пенсионерку, попытавшуюся перейти дорогу на красный свет. От сильнейшего удара женщине оторвало ноги, позднее она скончалась.

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