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Пенсионерку в Петербурге насмерть сбили на пешеходном переходе, у женщины оторвало ноги — видео

Предположительно, она переходила дорогу на красный свет.

28 февраля 2021, 01:47

В Петербурге пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе — так, что у неё оторвало ноги. Видео © VK / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Страшное ДТП произошло на Российском проспекте в Санкт-Петербурге, где пенсионерку на пешеходном переходе насмерть сбил автомобиль. По словам очевидцев, у скончавшейся оторвало ноги в результате аварии.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на региональное ГУ МВД РФ, женщину на высокой скорости сбил автомобиль Volvo S60 под управлением 23-летнего водителя. Пострадавшая скончалась на месте. Информацию об оторванных ногах женщины в ведомстве оставили без комментариев. По данному факту проводится проверка.

Предположительно, она переходила дорогу на красный сигнал светофора. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве правнучка маршала Жукова на Lexus сбила пешехода. Пострадавший был госпитализирован с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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