Пенсионерку в Петербурге насмерть сбили на пешеходном переходе, у женщины оторвало ноги — видео
Предположительно, она переходила дорогу на красный свет.
В Петербурге пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе — так, что у неё оторвало ноги. Видео © VK / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
Страшное ДТП произошло на Российском проспекте в Санкт-Петербурге, где пенсионерку на пешеходном переходе насмерть сбил автомобиль. По словам очевидцев, у скончавшейся оторвало ноги в результате аварии.
Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на региональное ГУ МВД РФ, женщину на высокой скорости сбил автомобиль Volvo S60 под управлением 23-летнего водителя. Пострадавшая скончалась на месте. Информацию об оторванных ногах женщины в ведомстве оставили без комментариев. По данному факту проводится проверка.
Предположительно, она переходила дорогу на красный сигнал светофора. Обстоятельства случившегося выясняются.
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