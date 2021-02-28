Пенсионерку в Петербурге насмерть сбили на пешеходном переходе, у женщины оторвало ноги — видео

В Петербурге пенсионерку насмерть сбили на пешеходном переходе — так, что у неё оторвало ноги. Видео © VK / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Страшное ДТП произошло на Российском проспекте в Санкт-Петербурге, где пенсионерку на пешеходном переходе насмерть сбил автомобиль. По словам очевидцев, у скончавшейся оторвало ноги в результате аварии.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на региональное ГУ МВД РФ, женщину на высокой скорости сбил автомобиль Volvo S60 под управлением 23-летнего водителя. Пострадавшая скончалась на месте. Информацию об оторванных ногах женщины в ведомстве оставили без комментариев. По данному факту проводится проверка.

Предположительно, она переходила дорогу на красный сигнал светофора. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве правнучка маршала Жукова на Lexus сбила пешехода. Пострадавший был госпитализирован с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

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