Жители Японии испугались из-за учений России на Курилах и призвали готовиться к войне
Кроме того, их вводят в заблуждение информационные ресурсы страны.
Фото © Минобороны РФ
Российские учения на Курильских островах, начавшиеся 26 февраля, вызвали бурную реакцию у жителей Японии, особенно на фоне того, как подают эти новости крупнейшие СМИ страны.
Так, информационные ресурсы сообщили об этом, ссылаясь на официальное заявление Минобороны РФ о начале учений. Российское ведомство указало на плановый характер манёвров и напомнило, что предупреждало власти страны о них заранее, однако последнее многие издания решили не включать в свои заметки, сосредоточившись на "настораживающих и опасных" аспектах учений.
Эти сообщения заставили японских пользователей думать, что Россия якобы начала подготовку к нападению на островное государство. Многие призвали руководство страны к стремительным действиям на опережение.
"Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!" — подчеркнул один из комментаторов.
"Ну что, опять началось?! Это всё провокации в отношении Хоккайдо! Властям уже нужно думать о том, что нам делать, если русские напустят на Хоккайдо армаду беспилотных танков и дронов", — написал Void.
"Какой там возврат "северных территорий"?! Не идёт ли здесь вообще речь о российских планах по захвату Хоккайдо?" — отметил ещё один из комментаторов.
"Нельзя позволять России такие действия! Нужно душить её экономически: ограничивать её экспорт, давить высокими импортными пошлинами и т.д.", — отметил пользователь с ником Bpd.
Кто-то из пользователей предположил, что надо уже забыть мысль о возвращении "северных территорий", если власти не могут справиться с этим, а некоторые признались, что для решения проблемы необходима помощь США. А один из комментаторов вообще заявил, что Россия для Японии является главным противником.
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