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В Сирии при пожаре в лагере беженцев погибло четыре человека

Ещё порядка 18 человек пострадали, их доставили в больницу.

28 февраля 2021, 00:36

Фото © ТАСС / Zuma

Мощный пожар охватил лагерь беженцев Аль-Хол, расположенный в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает САНА.

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В результате ЧП погибло четыре человека, в том числе один ребёнок. Ещё порядка 18 человек пострадали, их с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стало использование некачественного топлива для обогрева жилищ. Также сообщается о взрыве газовой плиты, после которого огонь охватил несколько палаток на территории лагеря.

Добавим, что в Аль-Холе находится более 60 тысяч человек. В лагере проживают преимущественно женщины и дети. При этом с начала года увеличилось количество сообщений о насилии в лагерях.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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