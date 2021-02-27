США отрицают ведение переговоров с Германией по "Северному потоку — 2"
Ранее власти ФРГ сообщили, что обмениваются мнениями с американцами по данному вопросу.
Фото © ТАСС / www.imago-images.de
Власти США заявили, что не ведут переговоров с Германией о заключении дополнительного неофициального соглашения, позволяющего завершить строительство "Северного потока — 2". Об этом пишет портал Axios.
Издание сообщило о том, что в Штатах прошёл брифинг, на котором присутствовали представители Госдепа и конгресса страны. Во время дискуссии заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что Америка не ведёт обсуждений с Германией о дополнительной сделке.
Однако несколько дней назад представительница Правительства Германии Ульрике Деммер сообщила, что ФРГ обменивается мнениями с американцами по вопросу реализации данного проекта.
В свою очередь, представители Госдепартамента уточнили, что слово "обмен" не следует понимать как "ведение переговоров". Администрация президента США Джо Байдена заявляла Германии о своём беспокойстве из-за строительства газопровода в рамках дипломатических бесед. Утверждается, что эта дискуссия по "Северному потоку — 2" была крайне напряжённой. Также был задан вопрос, почему до сих пор не введены санкции против компании Nord Stream 2 AG. В ответ на это представители Госдепа заявили, что требуется много времени, чтобы выяснить, в отношении кого вводить ограничительные меры.
Напомним, проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году. А недавно власти ФРГ назвали четыре сценария развития событий вокруг газопровода.
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