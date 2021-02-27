США отрицают ведение переговоров с Германией по "Северному потоку — 2"

Издание сообщило о том, что в Штатах прошёл брифинг, на котором присутствовали представители Госдепа и конгресса страны. Во время дискуссии заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что Америка не ведёт обсуждений с Германией о дополнительной сделке.

В свою очередь, представители Госдепартамента уточнили, что слово "обмен" не следует понимать как "ведение переговоров". Администрация президента США Джо Байдена заявляла Германии о своём беспокойстве из-за строительства газопровода в рамках дипломатических бесед. Утверждается, что эта дискуссия по "Северному потоку — 2" была крайне напряжённой. Также был задан вопрос, почему до сих пор не введены санкции против компании Nord Stream 2 AG. В ответ на это представители Госдепа заявили, что требуется много времени, чтобы выяснить, в отношении кого вводить ограничительные меры.