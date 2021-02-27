Следующее заседание трёхсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху пройдёт 1 марта
Оно состоится в режиме видеоконференции.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Четвёртое заседание трёхсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху, куда входит Россия, Армения и Азербайджан, состоится 1 марта. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук.
"Стороны договорились провести следующее заседание рабочей группы в режиме видеоконференции 1 марта 2021 года", — отметил он после третьего заседания рабочей группы.
Оверчук уточнил, что в ходе третьей встречи стороны рассмотрели отчёты экспертных подгрупп по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам, а также по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля. Компетентные органы стран получили рекомендации на проведение инвентаризации международных договоров по вопросам осуществления перевозок.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил вопросы нагорнокарабахского урегулирования.
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