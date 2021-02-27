Боевой петух убил своего хозяина ударом ножом в пах

В индийском штате Телингана боевой петух убил своего хозяина перед птичьими боями, ударив его привязанным к ноге ножом в пах. Об этом сообщает Times of India.

Как установила полиция, 45-летний Танугул Сатиш приехал с птицей в город Джагитал для участия в боях. Когда он выпускал петуха на ринг, птица попыталась вырваться и случайно ударила своего хозяина в пах ножом, который был прикреплён к ноге. Истекающего кровью Сатиша госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Правоохранители заявили, что ответственность за смерть мужчины будут нести организаторы и участники нелегальных боёв. Возбуждено дело о непреднамеренном убийстве.

При этом полицейские задержали петуха и доставили в участок, предоставив ему защиту в рамках расследования дела. Это необходимо, чтобы позднее в суде предъявить птицу и орудие убийства. Самому петуху при этом не будут предъявлять обвинения, его судьбу определит судья.

Похожие случаи произошли в 2020 году. На Филиппинах лейтенант полиции устроил обыск помещения, в котором проводились петушиные бои, и одна из птиц напала на него, порезав ножом бедренную артерию. Он скончался в больнице от потери крови. А до этого погиб зритель турнира по петушиным боям в Индии, когда птица дёрнулась в руках распорядителя и ударила ножом ему в брюшную полость.

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