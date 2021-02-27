Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Жителям американского штата удалось отсудить у Facebook 650 миллионов долларов

Судья назвал это решение знаменательным результатом.

27 февраля 2021, 22:57

Фото © Pixabay

В Калифорнии суд одобрил предложенную социальной сетью "Фейсбук" сумму в размере 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей американского штата Иллинойс по поводу использования компанией технологии распознавания лиц. Об этом пишет газета Chicago Tribune.

Facebook восстановил все функции страниц СМИ Австралии

Facebook восстановил все функции страниц СМИ Австралии

Отметим, что в 2015 году жители Иллинойса подали иск против соцсети, обвинив её в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных. Ранее "Фейсбук" предложил 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, однако изначально компания предлагала выплатить только 550 миллионов долларов. Но окружной суд в Сан-Франциско счёл эту сумму недостаточной.

Согласно решению суда каждый из 1,6 миллиона жителей штата, которые подали иск, получит минимум 345 долларов в качестве компенсации от соцсети. Почти 100 миллионов пойдёт на оплату работы юристов, ещё более 900 тысяч долларов уйдут на расходы. Судья Джеймс Донато назвал эту сделку знаменательным результатом.

Пенсионерка написала о плюшевых поросятах, и её аккаунт в Facebook оказался под угрозой вечного бана

Пенсионерка написала о плюшевых поросятах, и её аккаунт в Facebook оказался под угрозой вечного бана

"В целом урегулирование иска является серьёзной победой для потребителей в актуальном вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве", — уточнил судья.

Ранее сообщалось, что неизвестные взломали Facebook-аккаунт лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В США одобрили применение третьей вакцины от корорнавируса

сегодня в 23:29

Неизвестные взломали Facebook-аккаунт лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова

сегодня в 12:29

Зимние хлопоты: как получить компенсацию за травмы из-за неубранных от снега и льда дорог

сегодня в 21:40

Следующее заседание трёхсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху пройдёт 1 марта

сегодня в 23:42

"Лучше положить трубку": Юрист рассказал, о чём нельзя говорить представителям банка

сегодня в 23:28

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1