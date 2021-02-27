Жителям американского штата удалось отсудить у Facebook 650 миллионов долларов

В Калифорнии суд одобрил предложенную социальной сетью "Фейсбук" сумму в размере 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей американского штата Иллинойс по поводу использования компанией технологии распознавания лиц. Об этом пишет газета Chicago Tribune.

Отметим, что в 2015 году жители Иллинойса подали иск против соцсети, обвинив её в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных. Ранее "Фейсбук" предложил 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, однако изначально компания предлагала выплатить только 550 миллионов долларов. Но окружной суд в Сан-Франциско счёл эту сумму недостаточной.

Согласно решению суда каждый из 1,6 миллиона жителей штата, которые подали иск, получит минимум 345 долларов в качестве компенсации от соцсети. Почти 100 миллионов пойдёт на оплату работы юристов, ещё более 900 тысяч долларов уйдут на расходы. Судья Джеймс Донато назвал эту сделку знаменательным результатом.

"В целом урегулирование иска является серьёзной победой для потребителей в актуальном вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве", — уточнил судья.

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