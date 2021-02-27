Жителям американского штата удалось отсудить у Facebook 650 миллионов долларов
Судья назвал это решение знаменательным результатом.
Фото © Pixabay
В Калифорнии суд одобрил предложенную социальной сетью "Фейсбук" сумму в размере 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска жителей американского штата Иллинойс по поводу использования компанией технологии распознавания лиц. Об этом пишет газета Chicago Tribune.
Отметим, что в 2015 году жители Иллинойса подали иск против соцсети, обвинив её в нарушении закона из-за использования технологии распознавания лиц для сбора биометрических данных. Ранее "Фейсбук" предложил 650 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, однако изначально компания предлагала выплатить только 550 миллионов долларов. Но окружной суд в Сан-Франциско счёл эту сумму недостаточной.
Согласно решению суда каждый из 1,6 миллиона жителей штата, которые подали иск, получит минимум 345 долларов в качестве компенсации от соцсети. Почти 100 миллионов пойдёт на оплату работы юристов, ещё более 900 тысяч долларов уйдут на расходы. Судья Джеймс Донато назвал эту сделку знаменательным результатом.
Пенсионерка написала о плюшевых поросятах, и её аккаунт в Facebook оказался под угрозой вечного бана
"В целом урегулирование иска является серьёзной победой для потребителей в актуальном вопросе защиты персональных данных в цифровом пространстве", — уточнил судья.
Ранее сообщалось, что неизвестные взломали Facebook-аккаунт лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова.
Выбор редакции
В США одобрили применение третьей вакцины от корорнавируса
Неизвестные взломали Facebook-аккаунт лидера фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова
Зимние хлопоты: как получить компенсацию за травмы из-за неубранных от снега и льда дорог
Следующее заседание трёхсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху пройдёт 1 марта
"Лучше положить трубку": Юрист рассказал, о чём нельзя говорить представителям банка
Комментариев: 0