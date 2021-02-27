"Лучше положить трубку": Юрист рассказал, о чём нельзя говорить представителям банка
Главное в телефонных разговорах — быть бдительными.
Мошенники каждый раз придумывают новые способы воровства денежных средств у граждан, из-за чего нельзя расслабляться и диктовать данные банковских карт даже представившимся сотрудникам банка. Об этом рассказал советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации юридической компании "Ильяшев и партнёры" Дмитрий Константинов.
"На мой взгляд, лучше положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по проверенному номеру", — приводит его слова агентство "Прайм".
В ином же случае, предупредил юрист, существует риск лишиться части заработанных средств со своего счёта. Кроме того, он напомнил, что банки никогда не запрашивают ПИН-коды и пароли.
Однако нередки случаи, когда мошенники звонят с номера, имитирующего банковский, заметил Константинов. Главное — быть бдительными в разговоре. Ведь предугадать, каким образом вас попробуют обокрасть в следующий раз, невозможно.
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