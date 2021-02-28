Американский телеканал включил борщ в мировую двадцатку вкуснейших супов

Телеканал CNN составил рейтинг из двадцати вкуснейших супов мира, в который вошёл украинский борщ. Полный список можно посмотреть на сайте издания.

"Кусочки нежной свёклы плавают в блестящем красном бульоне. Часто увенчанный насыщенной порцией сметаны, борщ — это что угодно, только не простой свекольный суп", — говорится в описании.

Как пишет автор материала, борщ часто приписывают к русской кухне, однако это подвергается сомнению. Украинские повара предлагают внести суп в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Помимо борща в списке оказалось грузинское харчо, испанский холодный суп гаспачо, французский суп с морепродуктами буйабес, японский рамэн, тайский том-ям и суп из арахиса из Западной Африки.

Ранее Лайф рассказывал историю борща, который имеет византийско-египетские корни.

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