Русский суп с византийско-египетскими корнями. Откуда пошёл борщ?

Что такое борщ? Это "сложносочинённое" варево из традиций, верований, вкусов и колорита множества стран. Однако собрать эти ингредиенты вместе, добавить туда картофель из Америки и оттуда же томаты, привезти из Индии свёклу, заправить капустой из Персии и морковью из Афганистана смогли именно русские. Теперь за первородство борща сражаются так же, как за открытие космоса человечеству. Космос, как и борщ, открыла миру Россия, споры излишни.

Итак, мясной бульон (мясо обязательно на кости — чтобы был вкусный и наваристый), обжаренные свёкла, морковь, лук, нашинкованная капуста, нарезанный картофель и пара помидорок. Ну, конечно, зелень, сметана. Ничего принципиально важного не забыли? В любом случае автор данной статьи готов изо всех сил отстаивать собственную семейную рецептуру, а также убеждён, что рецептура эта — самая что ни на есть типичная и повсеместно распространённая. И, по мнению родственников, друзей, друзей родственников, родственников друзей, друзей родственников друзей — вкусная. Но вот вопрос о "национальности" блюда, признаться, поставил в тупик, не к обеду будет сказано. Изучим же жизнь замечательных овощей.

Свёкла

Фото © Pixabay

Этот овощ, вообще-то, восточного происхождения. Его родина — земли древних Персии, Индии, Китая. Оттуда свёкла попала к древним грекам и римлянам. Древние германцы, побеждённые римским императором Тиберием, — при котором, к слову, жил и был распят Иисус Христос, — платили ему дань свёклой. На Руси этот овощ появился одновременно с христианством — в X–XI столетии. И, так же как вера в Святую Троицу, привнесён из Византии.

Морковь

Фото © Pixabay

У неё довольно похожая история. Сначала — Афганистан и Индия, потом — античная цивилизация. Гиппократ приписывал этому овощу поистине чудодейственные свойства. Он уверял даже, что он может, простите, помочь избежать нежелательной беременности. Когда морковь начали культивировать на Руси, установить сложно. Известно, что кривичи (а это племя обосновалось у берегов Волги, Западной Двины и Днепра в VIII–X веках) использовали её для своих погребальных обрядов: клали рядом с умершим. Считалось, что это будет его пищей в загробном мире.

Лук

Фото © Pixabay

И снова Древний Восток, а ещё Древний Египет, где этот овощ считался божественным: его округлая форма и кольца считали символами вечной жизни. Гиппократ прописывал его при подагре, ревматизме, ожирении, а Авиценна — при ангине, для обработки ран и обеззараживания воды. Самые ранние исторические свидетельства о луке на древнерусской земле датируются XII столетием, но не исключается, что славяне его выращивали и раньше. Кстати сказать, о происхождении разных сортов лука сами за себя говорят их названия: Ростовский, Стригуновский (село Стригуны под Курском), Мячковский (подмосковное Мячково), Бессоновский (посёлок Бессоновка в Пензенской области).

Капуста

Фото © Pixabay

Оказывается, это название происходит от древнеримского слова "капутум", и в переводе оно означает "голова". В Киевскую Русь белокочанную привезли через Черноморское побережье Кавказа, куда она попала в эпоху греческой колонизации, а именно в VII–VI столетии до нашей эры. Первые упоминания о капусте на Руси относятся к XI веку. А в 1170 году внук Владимира Мономаха смоленский князь Ростислав Мстиславич подарил другу Мануилу целый огород капусты — "капустник".

Картофель

Фото © Pixabay

Здесь география борща приобретает неслыханные доселе масштабы, ибо сей корнеплод открыли миру южноамериканские индейцы. Предположительно, где-то на территории современной Боливии. В XVII веке он активно распространялся в Европе. История гласит, что первый мешок картошки прислал в Россию Пётр Великий в 1697 или 1698 году из Голландии, которую он посетил во время своего Великого посольства. Царь велел разослать клубни по губерниям для выращивания. Но в народе картофель поначалу не поняли: по незнанию пытались есть листья и плоды. Потом, конечно, разобрались, распробовали, и за какую-то сотню лет картошка практически полностью вытеснила до этого неизменно любимую репку. "Хозяйственное описание Пермской губернии" в 1813 году свидетельствует, что местные жители в те времена уже с удовольствием "сдобривали им супы" и "готовили с жарким".

Помидоры

Фото © Pixabay

Как установил Николай Вавилов, корни этого растения тоже уходят в глубь американского континента. Интересно, что овощ во времена оные слыл таким же ядовитым, как и плоды картофеля. Есть даже такой интересный исторический факт: у Джорджа Вашингтона во время войны США за независимость от Британии в 1780-х годах повар оказался шпионом английского короля. И однажды этот агент попытался отравить легендарного государственного деятеля: по одним данным, приготовил ему тушёное мясо с помидорами, по другим — просто преподнёс внушительный сочный томат. В любом случае, Вашингтон с наслаждением отведал и был крайне доволен. А повар после этого покончил жизнь самоубийством. И в те же самые времена (точнее — в 1780 году) российский посол отправил императрице Екатерине II из Италии партию фруктов, среди которых были и помидоры. Кстати, pomo d'oro в переводе с итальянского — "золотое яблоко". Так вот, алые плоды императрице очень понравились. Любопытно, что к тому времени эти самые "яблоки" уже не первый десяток лет выращивали в Крыму, Грузии, Астрахани.

Откуда есть пошли борщи?

Слово "борщ" этимологически считается родственником слова "борщевик". У этого растения есть разновидности с вполне съедобными листьями. Но всё равно: борщ с борщевиком — это какой-то нонсенс. Есть также мнение, что старославянское "бърщь" означает "свёкла", но это не доказано. По-украински свёкла — это буряк (бурак). В целом историки склоняются к тому, что борщ как блюдо с таким названием возникло в Киевской Руси. А вот, к примеру, исследователь античной кулинарии Эльвира Насибуллина уверяет, что само кушанье придумали в Древнем Риме. Правда, использовали не корни свёклы, а листья.

Если вас спрашивают, чей борщ, смело отвечайте — борщ наш! Он собрался на древнерусских землях с помощью русских князей и императоров и в итоге стал достоянием мировой кулинарной культуры. А прочие нации претендуют на борщ исключительно из зависти и невозможности обозначить свою идентичность без борща. Так в своё время пыталась поступить Польша, утверждая, что водка — её национальный напиток. Смешно же?