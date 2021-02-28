Украинка заявила, что её "ударил" ножом её двухлетний сын, но всё было совсем не так
В качестве подозреваемого полиция рассматривает супруга пострадавшей.
Жительница украинского города Ровно вызвала скорую помощь, сообщив, что её ножом в грудь случайно ударил двухлетний сын. Об этом рассказывает телеканал ТСН.
Отмечается, что во время звонка её постоянно перебивал муж нецензурной бранью. Когда медики приехали на место происшествия, увидели маленького мальчика с ножом в руках.
"В первую очередь потерпевшая объясняла, что напоролась на нож, когда его держал в руках её несовершеннолетний ребёнок, так же объяснял и муж", — рассказала пресс-секретарь полиции Ровенской области Мария Юстицкая.
Раненую доставили в областную больницу, где провели операцию. Полиция начала проверку по факту произошедшего, однако в качестве подозреваемого рассматривается не ребёнок, а муж потерпевшей.
С тем, что мальчик не мог нанести матери удар, согласен и заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Ровенской области Олег Ушкевич. По его словам, такой механизм травмы надуманный, подобного просто не могло произойти.
Кроме того, сама пострадавшая после случившегося отказалась говорить о произошедшем и со следователями, и с журналистами, сославшись на плохое самочувствие. Выяснить, что произошло, поможет назначенная экспертиза.
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