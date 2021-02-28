Лавров указал Совету Европы на дискриминацию русскоязычных на Украине
Министр призвал СЕ обратить внимание на нарушения прав человека в Незалежной.
Фото © пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Совет Европы (СЕ) не реагирует на такие массовые нарушения и дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в балтийских странах. Об этом говорится в его послании генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления РФ в СЕ.
"Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы", — говорится на сайте МИД РФ.
Министр также подчеркнул, что "возникшая на руинах Второй мировой войны" организация не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов.
А ранее Украина призвала США усилить антироссийские санкции из-за якобы "агрессии" Москвы. Там считают, что вступление Незалежной в НАТО сейчас является одним из важных приоритетов для её будущего.
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