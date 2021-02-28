В Германии назвали три условия для запуска "Северного потока — 2"

Остановка строительства "Северного потока — 2", которой добиваются США и ряд европейских стран, может повлечь за собой сложный судебный процесс с перспективой нанесения многомиллиардного ущерба как "Газпрому", так и самому недостроенному газопроводу. Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

"Нравится это кому-то или нет, но Германия и другие европейские страны ещё долгие годы будут нуждаться в российском газе", — заявил он в своей статье для издания Spiegel.

Однако, продолжил Ишингер, есть и другой вариант развития событий, при котором эксплуатация газовой магистрали будет зависеть от решений Евросоюза и действий России. Для этого, в первую очередь, Германии необходимо создать механизм экстренной остановки работы газопровода. Затем, по его словам, нужно заключить соглашение с Брюсселем и Вашингтоном о переходе к возобновляемым источникам энергии. Одной из сторон такого договора в том числе могла бы стать и Москва. И третий шаг Германии — необходимо потребовать от РФ выполнения ряда условий, связанных с Украиной и делом Алексея Навального. При этом каждое своё действие Берлин должен координировать с Еврокомиссией, заключил дипломат.

Ранее Лайф уже писал, что власти Германии рассматривают сразу четыре сценария по "Северному потоку — 2", один из которых схож с тем, что предложил Вольфганг Ишингер.

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