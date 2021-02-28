Карты "Мир" можно будет привязать к Apple Pay

Национальная платёжная система "Мир" с 27 апреля предоставит банкам возможность добавлять её карты в сервис безналичной оплаты смартфоном Apple Pay. О новшествах сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платёжной системы.

"Эмитенты смогут предоставить держателям возможность токенизировать карты ПС "Мир" на устройствах Apple для совершения токенизированных операций с использованием сервиса Apple Pay", — говорится в сообщении.

Такая возможность появится уже с 27 апреля, но каждый банк, который выпускает карты "Мир", сможет самостоятельно устанавливать для клиентов срок привязки карты к кошельку Apple.

А ранее Лайф рассказывал, что на Украине заявили о блокировке "российских ботоферм", создававших панические настроения у жителей. Злоумышленники якобы создавали анонимные аккаунты в социальных сетях и на общедоступных ресурсах через веб-платформу распространяли недостоверную информацию о власти в стране.

Авторы