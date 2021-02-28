Крупный пожар произошёл в торговом центре в Мурманске – видео
Причина возгорания пока не установлена.
Крупный пожар произошёл в торговом центре в Мурманске. Видео © Соцсети
В Мурманске загорелось здание торгового центра "Семёновский" на проспекте Героев-Североморцев. Об этом сообщили в МЧС России по региону.
Возгорание началось рано утром на площади около 150 м2. На место тушения прибыло шесть единиц техники. Пострадавших нет. К настоящему времени пожар удалось локализовать. Причины возгорания пока не известны.
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