Причина возгорания пока не установлена.

Крупный пожар произошёл в торговом центре в Мурманске. Видео © Соцсети

В Мурманске загорелось здание торгового центра "Семёновский" на проспекте Героев-Североморцев. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

Возгорание началось рано утром на площади около 150 м2. На место тушения прибыло шесть единиц техники. Пострадавших нет. К настоящему времени пожар удалось локализовать. Причины возгорания пока не известны.