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Регион
Опубликовано 28 февраля 2021, 09:30

Крупный пожар произошёл в торговом центре в Мурманске – видео

Причина возгорания пока не установлена.

Крупный пожар произошёл в торговом центре в Мурманске. Видео © Соцсети

В Мурманске загорелось здание торгового центра "Семёновский" на проспекте Героев-Североморцев. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

Возгорание началось рано утром на площади около 150 м2. На место тушения прибыло шесть единиц техники. Пострадавших нет. К настоящему времени пожар удалось локализовать. Причины возгорания пока не известны.

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Николай Абрамов
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