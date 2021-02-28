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Крупный пожар произошёл в торговом центре в Мурманске – видео

Причины возгорания пока не известны.

28 февраля 2021, 09:30

Крупный пожар произошёл в торговом центре в Мурманске. Видео © Соцсети

В Мурманске загорелось здание торгового центра "Семёновский" на проспекте Героев-Североморцев. Об этом сообщили в МЧС России по региону.

Возгорание началось рано утром на площади около 150 м2. На место тушения прибыло шесть единиц техники. Пострадавших нет. К настоящему времени пожар удалось локализовать. Причины возгорания пока не известны.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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