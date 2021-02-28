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Россиянам рассказали о будущем ставок по вкладам

Меняться они будут, но далеко не во всех организациях.

28 февраля 2021, 09:17
<p>Фото © "Ведомости" / ТАСС</p>

Фото © "Ведомости" / ТАСС

Большая часть российских банков не собирается повышать процентные ставки по вкладам в ближайшее время. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Некоторые организации, такие как Россельхозбанк и "Альфа-банк", уже подняли ставку в начале этого года. Другие — "Санкт-Петербург", "Совкомбанк", Промсвязьбанк и "Уралсиб" — либо запустили сезонные предложения, либо только планируют сделать это. Изменится ставка в скором времени в банке "Дом.РФ". Об этом рассказали в самой организации.

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"На текущий момент мы рассматриваем сценарий с повышением ставок на 0,2–0,5 процентных пункта, что отражает рыночную ситуацию", — рассказал директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.

Аналогичных планов придерживаются в "МИнБанке". А вот РНКБ, "Уралсиб", "Русский стандарт" и ряд других организаций повышать ставку не планируют. В Сбербанке и банке "Хоум кредит" от комментариев на эту тему отказались.

А ранее банковский аналитик призвал россиян не ждать снижения ипотечных ставок.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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