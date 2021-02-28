В Сирии совершил вынужденную посадку российский вертолёт
Фото © ТАСС / Терещенко Михаил
Российский вертолёт совершил вынужденную посадку на северо-востоке Сирии. Авиаинцидент произошёл между деревнями Рахания и Касимия.
"28 февраля 2021 года при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35", — сообщили ТАСС в Минобороны РФ.
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