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В Сирии совершил вынужденную посадку российский вертолёт

28 февраля 2021, 08:57
<p>Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Российский вертолёт совершил вынужденную посадку на северо-востоке Сирии. Авиаинцидент произошёл между деревнями Рахания и Касимия.

"28 февраля 2021 года при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35", — сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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