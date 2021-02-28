РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник Лайт" в нескольких странах

Россия подала заявку на разрешение использования однокомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Предполагается, что препарат станет доступен в марте.

"Подана заявка на одобрение использования при чрезвычайных обстоятельствах в России и некоторых других странах однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", — говорится в сообщении.

А ещё Лайф рассказывал, что была доказана эффективность "Спутника V" против новых штаммов коронавируса. В частности, речь идёт о "британском" и "южноафриканском" вариантах.

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