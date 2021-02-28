Модель призналась, что была наркозависимой с 15 лет, хоть сейчас она и кажется идеальной девушкой

Популярная в Instagram модель призналась, что уже в 15 лет стала наркозависимой. Несмотря на то что сейчас Холли Валентайн выглядит как идеальная девушка, в подростковым возрасте она попала в плохую компанию, где ни одна встреча не обходилась без алкоголя и запрещённых веществ, сообщает Daily Star.

Фото © Instagram / holly.treats

Я начала употреблять наркотики в 15 лет. У меня потрясающая и раздражающе идеальная семья, но мне хотелось увидеть и другое. Я была просто подростком, который думал, что куча взрослых парней и девушек хотят быть моими друзьями. Но на самом деле я была уязвимой и одинокой Холли Валентайн

Холли, которая живёт сейчас в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, рассказала, что уже с 17 лет начала употреблять тяжёлые наркотики, не понимая, какой вред они наносят организму. Через два года у неё произошла передозировка, и медики чудом успели спасти девушку. Тогда на помощь пришла семья, но даже это не остановило Холли. Она снова вернулась к запрещённым веществам.

Фото © Instagram / holly.treats

Врачи реанимировали меня и промыли желудок. Я находилась в коме 12 часов. И тогда моя мама поняла, в какой тяжёлой ситуации я оказалась. Семья всегда была рядом со мной, даже когда друзья постепенно отворачивались. Я их не виню. Все знали, что есть проблема, но никто не знал, что делать Холли Валентайн

Фото © Instagram / holly.treats

Осенью 2011 года Холли арестовали после того, как полиция обнаружила у неё наркотики. Девушку приговорили к шести месяцам реабилитации, и именно это стало для неё спасательным кругом. С тех пор модель ведёт полностью трезвый образ жизни и уделяет особое внимание своему психическому здоровью.

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