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Девушка наплевала на чужое мнение, позволив густым бровям и усам отрасти, насколько это возможно

Брюнетка призналась, что наконец позволила себе быть настоящей.

28 февраля 2021, 07:00

Фото © Instagram / eldina_jaganjac

31-летняя Эльдина Джаганджак из Копенгагена, Дания, выросла в маленьком городке, где даже одна незначительная деталь могла сделать человека белой вороной. Поэтому девушка отчаянно боролась с густой растительностью на лице. Но недавно она решила, что положит этой битве конец — просто перестанет удалять волосы и примет себя такой, какая она есть.

Фото © Instagram / eldina_jaganjac

Фото © Instagram / eldina_jaganjac

Эльдина устала от навязанных стандартов красоты, которые для девушек гораздо жёстче, чем для мужчин. Она отбросила пинцет подальше и позволила бровям и усиками расти естественным путём.

По сравнению с мужчинами, мы должны тратить гораздо больше времени и денег на нашу внешность только для того, чтобы общество сочло нас визуально приемлемыми

Эльдина Джаганджак

Фото © Instagram / eldina_jaganjac

Фото © Instagram / eldina_jaganjac

Брюнетка призналась, что ей пришлось столкнуться с самыми разнообразными реакциями, пишет Daily Star. Некоторые мужчины бесцеремонно её разглядывали и отпускали неуместные комментарии. Например, кричали, чтобы она "вырвала свои усы". Однако нашлись и те, кто поддержал девушку и оценивал не внешность, а внутренние качества. Эльдина отметила, что сейчас стала более уверенной, смелой и открытой. И посоветовала другим не равняться на чужое мнение о себе.

Фото © Instagram / eldina_jaganjac

Фото © Instagram / eldina_jaganjac

Я хочу донести до вас, что мы все разные, это нормально. Нет правильных и неправильных, каждый человек (независимо от пола) должен иметь право делать со своей внешностью всё что хочет. Делай то, что тебе удобно, и верные друзья будут рядом. Я не сторонник и не противник бритья или выщипывания, но я сторонник права каждого выбирать

Эльдина Джаганджак

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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