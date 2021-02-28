Девушка наплевала на чужое мнение, позволив густым бровям и усам отрасти, насколько это возможно

Я хочу донести до вас, что мы все разные, это нормально. Нет правильных и неправильных, каждый человек (независимо от пола) должен иметь право делать со своей внешностью всё что хочет. Делай то, что тебе удобно, и верные друзья будут рядом. Я не сторонник и не противник бритья или выщипывания, но я сторонник права каждого выбирать

Эльдина Джаганджак