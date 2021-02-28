Девушка наплевала на чужое мнение, позволив густым бровям и усам отрасти, насколько это возможно
Брюнетка призналась, что наконец позволила себе быть настоящей.
31-летняя Эльдина Джаганджак из Копенгагена, Дания, выросла в маленьком городке, где даже одна незначительная деталь могла сделать человека белой вороной. Поэтому девушка отчаянно боролась с густой растительностью на лице. Но недавно она решила, что положит этой битве конец — просто перестанет удалять волосы и примет себя такой, какая она есть.
Эльдина устала от навязанных стандартов красоты, которые для девушек гораздо жёстче, чем для мужчин. Она отбросила пинцет подальше и позволила бровям и усиками расти естественным путём.
По сравнению с мужчинами, мы должны тратить гораздо больше времени и денег на нашу внешность только для того, чтобы общество сочло нас визуально приемлемыми
Брюнетка призналась, что ей пришлось столкнуться с самыми разнообразными реакциями, пишет Daily Star. Некоторые мужчины бесцеремонно её разглядывали и отпускали неуместные комментарии. Например, кричали, чтобы она "вырвала свои усы". Однако нашлись и те, кто поддержал девушку и оценивал не внешность, а внутренние качества. Эльдина отметила, что сейчас стала более уверенной, смелой и открытой. И посоветовала другим не равняться на чужое мнение о себе.
Я хочу донести до вас, что мы все разные, это нормально. Нет правильных и неправильных, каждый человек (независимо от пола) должен иметь право делать со своей внешностью всё что хочет. Делай то, что тебе удобно, и верные друзья будут рядом. Я не сторонник и не противник бритья или выщипывания, но я сторонник права каждого выбирать
WOW-girls
Случайное фото девушки во время протестов сделало её моделью, чей уверенный взгляд поразил агентства
вчера в 15:00
Художница расписывает обнажённых моделей, превращая их в птиц: 10 работ, которые хочется разглядывать
вчера в 14:00
Родившаяся в Белоруссии модель показала настолько откровенное декольте, что её сразу позвали замуж
вчера в 13:00
Выбор редакции
Случайное фото девушки во время протестов сделало её моделью, чей уверенный взгляд поразил агентства
Модель предстала перед камерой абсолютно обнажённой, не став ничего прикрывать в лучах заката
Супруги признались, в какой момент они поняли, что предназначены друг для друга: 10 смешных историй
Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Арктика-М" стартовала с Байконура
Тренер норвежских лыжников заявил, что обойти Большунова на чемпионате было невозможно
Комментариев: 0