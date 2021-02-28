В России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 359 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с распространением ковида, из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни.

Число выздоровевших за сутки превышает количество заразившихся более чем на тысячу. Так, за последние 24 часа из больниц выписали 12 391 пациента в связи с полным излечением от ковида. Всего в стране число выздоровевших после коронавируса увеличилось до 3 811 797 человек. С начала пандемии в стране зарегистрировано 4 246 079 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.