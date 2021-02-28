Володин предложил юридически фиксировать предвыборные обещания депутатов

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил юридически фиксировать те обещания, которые депутаты дают во время своих избирательных кампаний. Сообщение опубликовано на сайте Госдумы.

"Мы видим, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о данных обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями. Если мы найдём решение о закреплении обращений граждан к депутатам, это будет нас ко многому обязывать", — отметил Володин.

По словам Володина, люди активно обращаются к кандидатам с конкретными проблемами, которые не должны забываться. Но такие обращения лучше оформлять юридически, чтобы повысить эффективность работы нижней палаты парламента и снизить количество присутствующей демагогии среди высказываний тех или иных кандидатов в депутаты.

"Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют: строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать", — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Володин пока не высказал чёткого мнения о том, где стоит зафиксировать новое положение — в законе о статусе депутата, в Регламенте Государственной думы или в другом документе. Но такое нововведение крайне необходимо, по мнению спикера Госдумы.

Володин ранее рассказал о том, когда планируется годовой отчёт правительства в Госдуме.

Авторы