Умер мэр Загреба Милан Бандич

"С глубокой скорбью оповещаем гражданок и граждан, коллег, друзей, загребскую и хорватскую общественность, что неожиданно сегодня, 28 февраля, на 66-м году жизни от последствий инфаркта умер градоначальник Загреба Милан Бандич", — рассказали в пресс-службе мэрии.

Бандич руководил хорватской столицей более 18 лет — с 2000 по 2002 год и с 2005-го до своей смерти. При его поддержке в Загребе появились памятники Александру Пушкину, Сергею Есенину и Юрию Гагарину. В ноябре 2018 года Бандич получил орден Дружбы от президента РФ Владимира Путина, которым гордился. В мэрии пообещали сообщить о дате похорон и прощания с Бандичем.