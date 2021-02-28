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Регион
Опубликовано 28 февраля 2021, 11:45
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Умер мэр Загреба Милан Бандич

Милан Бандич. Фото © Администрация Загреба

Милан Бандич. Фото © Администрация Загреба

Градоначальник был популярным политиком и имел репутацию "друга России".

Мэр Загреба Милан Бандич скончался в возрасте 65 лет от последствий инфаркта. Печальное известие сообщила администрация хорватской столицы.

"С глубокой скорбью оповещаем гражданок и граждан, коллег, друзей, загребскую и хорватскую общественность, что неожиданно сегодня, 28 февраля, на 66-м году жизни от последствий инфаркта умер градоначальник Загреба Милан Бандич", — рассказали в пресс-службе мэрии.

Бандич руководил хорватской столицей более 18 лет — с 2000 по 2002 год и с 2005-го до своей смерти. При его поддержке в Загребе появились памятники Александру Пушкину, Сергею Есенину и Юрию Гагарину. В ноябре 2018 года Бандич получил орден Дружбы от президента РФ Владимира Путина, которым гордился. В мэрии пообещали сообщить о дате похорон и прощания с Бандичем.

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Алёна Темирчиева
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