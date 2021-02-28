В ЕП предложили расширить санкции против России из-за "шпионажа" в Болгарии

Депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки обратился к Европейской комиссии с вопросом о рассмотрении возможного расширения пакета санкций против России за якобы проводимую "шпионскую деятельность" в стране. Текст обращения опубликован на сайте Европарламента.

Политик напомнил о прошлогоднем решении МИД Болгарии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата. Оно было мотивировано тем, что сотрудников торгового представительства РФ заподозрили в сборе конфиденциальной информации о вооружённых силах страны. При этом Посольство РФ в Софии сообщало, что никаких доказательств таких действий болгарская сторона не предоставила.

Джамбазки также отметил, что через несколько месяцев после этого эпизода российский военный атташе получил статус нежелательной персоны. Прокуратура Болгарии также обвинила сотрудника дипмиссии в сборе военной информации.

"Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?" — обратился Джамбазки к Еврокомиссии.

Напомним, что Болгария ранее уже обвиняла российских дипломатов в шпионаже.

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