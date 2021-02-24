Ставка на прибыль: банковские депозиты готовятся к росту

"Потенциал смягчения денежно-кредитной политики в России исчерпан", — заявила Набиуллина по итогам недавнего заседания совета директоров Центрального банка. И хотя эта фраза была произнесена по поводу обоснования сохранения (четвёртый раз подряд) ключевой ставки на уровне 4,25% годовых, многими она была воспринята как сигнал к определённого рода действиям.

"Прежде всего очередное сохранение ставки на прежнем уровне говорит о желании регулятора каким-то образом показать, что инфляция стабилизируется, — пояснил ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя. — И не случайно, что ЦБ ведёт свои словесные интервенции именно сейчас, ведь в апреле Центробанк должен будет публиковать новые прогнозные траектории ключевой ставки, и эти публикации отразят те расчёты и сценарии, на которые будут опираться в своих планах все кредитные учреждения до конца года. Пока можно сделать вывод, что ключевая ставка заморожена на долгое время, и это может позитивно сказаться на депозитах".

С одной стороны, Центробанк, как проводник государственной политики, должен показать, что российская экономика восстанавливается, и поэтому скачка инфляции после отмены ограничения цен на отдельные продукты в конце I квартала не предвидится, а все посткоронавирусные проблемы рынка отыграются на годовом инфляционном пике, который будет в феврале-марте, он составит примерно 5,5–5,6%. Но, с другой стороны, есть объективная реальность, которая уже отличается от прогнозных ожиданий ЦБ, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Если посмотреть в комплексе, то с учётом роста цен на большинство категорий товаров, а также в связи с повышением с 1 февраля тарифов на коммунальные услуги реальная инфляция в кошельках россиян намного выше той, о которой говорит Набиуллина.

Согласно официальным данным Центробанка, в 2020 году отток депозитов физлиц достиг 1,68 трлн рублей. Что неудивительно, по данным опроса ВЦИОМ, примерно половина опрошенных россиян считают, что нужно срочно забирать вклады с депозитов, так как предполагаемый доход незначителен по сравнению с реальной инфляцией. Это не может устраивать российский ЦБ.

"То, что россияне разочарованы политикой банков в отношении их сбережений, в ЦБ знают, — уверен руководитель службы внутреннего контроля одного из банков, входящих в топ-5. — И решение регулятора о сохранении ставки на уровне 4,25% в некоторой степени направлено также на некое "мягкое" повышение процентных ставок на рынке привлечённых средств. Я думаю, что в апреле-мае последуют ещё сигналы от Центробанка, которые стимулируют кредитные учреждения сделать депозиты более привлекательными. Ведь вклады — это примерно 37% средств, которые обеспечивают банковский сектор фондированием. То есть не будет достаточного количества вкладов — не будет средств, которые можно выдавать в виде кредитов".

С этим мнением согласен старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов.

"На сегодня ни для кого не секрет, что основная масса кредитов, которые уже выданы банками, не имеют длительного фондирования, — отметил он. — В прошлые годы тоже так бывало, но если раньше депозиты были стабильным притоком, за счёт которого удавалось не прекращать выдачу кредитов, то теперь при сокращении доходности депозитов банкиры вынуждены или привлекать "короткие" и дорогие ресурсы, либо сокращать свою процентную маржу, что ставит под сомнение целесообразность выдачи кредитов".

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