Украсть невозможно: где хранится золотой запас России

Нарастить стратегические резервы непросто. Сначала нужно добыть золото, потом переработать — и только тогда его можно поместить под охрану. Но все затраты могут окупиться, когда настанет кризис.

Стабильность — признак мастерства

Летом 2020 года цены на золото обновили исторический максимум — в начале августа за тройскую унцию просили больше 2 тыс. долларов. За тот же год, несмотря на пандемию, российские банки продали втрое больше золота, чем обычно, — 34,5 тонны, а запасы драгметалла в банковских сейфах снизились почти на 40%. На стратегическом запасе российского золота это никак не отразилось. Напротив, резерв драгоценного металла на случай непредвиденных расходов в 2020 году составил 2300 тонн — это примерно 130 млрд долларов.

Но золото в российских хранилищах — это не "натуральный" металл в чистом виде, извлечённый из породы, в которой он был спрятан миллионы лет. Российское золото (как и любой другой металл в хранилищах) называют аффинажным (другое название — аффинированное) — глубоко очищенным и тщательно переработанным. Как это происходит? Начнём с того, что российское золото для хранилищ поставляют либо государственные компании, либо частные добывающие компании, у которых государство покупает драгметаллы. Кстати, глубина большинства карьеров, где добывают золото, часто превышает 500 метров и более — туда шахтёры спускаются в специальной капсуле по несколько минут.

Дороже, чем нефть

До того как превратиться в слитки на полках госхранилища, золотая руда проходит длинный путь. На огромных самосвалах породу привозят в хранилища горно-обогатительных комплексов и начинают "растапливать". Этот процесс не похож на сжигание угля в печах ТЭЦ и даже отдалённо не напоминает плавление снега на специальных заводах. Руду заливают цианидом, после чего в специальных ёмкостях начинается процесс цианидного выщелачивания — извлечения крупиц драгметалла из породы. Для пород с низким содержанием металла применяют метод кучного выщелачивания, когда процесс переработки повторяется с помощью специальных растворов и устройств глубокой фильтрации.

Но золото, которое добыто такими способами, всё равно не подходит государству. Почему? Ответ прост — слишком много примесей. Чтобы начать тонкую очистку золота от других частиц, добытый драгметалл отливают в специальных формах, их ещё называют "сплавом доре". Чистота такого золота невысока, но с ним уже можно работать. Под вооружённой охраной (всё-таки золото есть золото) металлы перевозят на аффинажные заводы. Именно тут "рождается" настоящее золото. Стоит сказать, что аффинажных заводов в России всего 11. Самый крупный из них находится в Красноярске, и именно там производится до 85% всего добываемого в стране золота.

Глубокая очистка, многоуровневые фильтры и специальная технология позволяют получить золото высшей, 999-й пробы. Именно оно после проверки получает маркировки, клейма резерва и перевозится на хранение. После этого начинается самое интересное — хранить золото доверяют только избранным людям, прошедшим все проверки у спецслужб.

Где хранят российское золото?

Значительная часть золотого запаса России (примерно 2/3) находится в главном хранилище Центрального банка на улице Правды. Оно самое большое в РФ и одно из самых крупных в мире — его площадь около 17 тыс. квадратных метров. Два других крупных хранилища находятся в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а небольших хранилищ российского золота и вовсе около 500, и неизвестно, существует ли полный список таких объектов. Кстати, если в голове уже начала зреть схема ограбления века в стиле "Крепкого орешка — 3", то от этой идеи лучше отказаться — проще захватить какую-нибудь страну, чем ворваться в хранилище ЦБ и выбраться оттуда с добычей.

Бывший сотрудник экономического управления ФСБ и директор компании по комплексной безопасности объектов Андрей Волков пояснил, что система охраны на таких объектах устроена так же, как в шахтах с баллистическими ракетами, — хранилище находится на глубине нескольких десятков метров, проникнуть туда почти невозможно.

Весь смысл в том, чтобы один человек не мог контролировать доступ в помещения, где хранятся драгметаллы. Система всегда требует двойного, а то и тройного подтверждения, есть биометрия, датчики сетчатки глаза и всё такое. При этом должно быть не менее двух человек: если один ввёл свой пароль правильно, а другой — нет, сразу срабатывает сигнализация и блокируются все замки. Прибавьте к этому несколько сотен камер, у которых нет мёртвых зон, а некоторые дублируют друг друга. Вот и получится примерный облик такого хранилища Андрей Волков Бывший сотрудник экономического управления ФСБ, директор компании по комплексной безопасности объектов

Если говорить простым языком, то даже если грабителям удастся проникнуть внутрь, они будут заблокированы в одном из помещений и заперты, "как на подводной лодке", откуда только один путь — в ближайший СИЗО. Кстати, затесаться в ряды весовщиков и грузчиков грабителям будет крайне сложно — каждый сотрудник хранилища проходит двухгодовую проверку у спецслужб, и точно так же, как в спецназ, на такой объект нельзя попасть по собственному желанию. После приглашения на службу начинается длительный инструктаж, и за малейшее нарушение этой процедуры могут уволить.

Сотрудникам хранилища запрещается:

Есть и пить на рабочем месте;

Перекладывать слитки и проводить любые манипуляции с ними в отсутствие напарника или руководства;

Царапать и наносить другие механические повреждения (специально или случайно);

Ронять на пол;

Использовать принесённый "с улицы" инструмент (даже если речь идёт о тряпке для уборщицы);

Работать без перчаток;

Находиться в хранилище без разрешения или допуска.

Эти правила обязательны для всех, кто имеет (или хочет иметь) прямой доступ к золотым запасам. Даже президент не может попасть в это хранилище без специального разрешения. "Просто так" находиться в хранилище могут только сотрудники службы охраны. Если золото не перемещают, не взвешивают и не проверяют, никто не имеет права находиться в главном хранилище страны. Будь то глава Центрального банка или министр обороны.

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