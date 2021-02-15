Украсть невозможно: где хранится золотой запас России
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Нарастить стратегические резервы непросто. Сначала нужно добыть золото, потом переработать — и только тогда его можно поместить под охрану. Но все затраты могут окупиться, когда настанет кризис.
Стабильность — признак мастерства
Летом 2020 года цены на золото обновили исторический максимум — в начале августа за тройскую унцию просили больше 2 тыс. долларов. За тот же год, несмотря на пандемию, российские банки продали втрое больше золота, чем обычно, — 34,5 тонны, а запасы драгметалла в банковских сейфах снизились почти на 40%. На стратегическом запасе российского золота это никак не отразилось. Напротив, резерв драгоценного металла на случай непредвиденных расходов в 2020 году составил 2300 тонн — это примерно 130 млрд долларов.
Но золото в российских хранилищах — это не "натуральный" металл в чистом виде, извлечённый из породы, в которой он был спрятан миллионы лет. Российское золото (как и любой другой металл в хранилищах) называют аффинажным (другое название — аффинированное) — глубоко очищенным и тщательно переработанным. Как это происходит? Начнём с того, что российское золото для хранилищ поставляют либо государственные компании, либо частные добывающие компании, у которых государство покупает драгметаллы. Кстати, глубина большинства карьеров, где добывают золото, часто превышает 500 метров и более — туда шахтёры спускаются в специальной капсуле по несколько минут.
Дороже, чем нефть
До того как превратиться в слитки на полках госхранилища, золотая руда проходит длинный путь. На огромных самосвалах породу привозят в хранилища горно-обогатительных комплексов и начинают "растапливать". Этот процесс не похож на сжигание угля в печах ТЭЦ и даже отдалённо не напоминает плавление снега на специальных заводах. Руду заливают цианидом, после чего в специальных ёмкостях начинается процесс цианидного выщелачивания — извлечения крупиц драгметалла из породы. Для пород с низким содержанием металла применяют метод кучного выщелачивания, когда процесс переработки повторяется с помощью специальных растворов и устройств глубокой фильтрации.
Но золото, которое добыто такими способами, всё равно не подходит государству. Почему? Ответ прост — слишком много примесей. Чтобы начать тонкую очистку золота от других частиц, добытый драгметалл отливают в специальных формах, их ещё называют "сплавом доре". Чистота такого золота невысока, но с ним уже можно работать. Под вооружённой охраной (всё-таки золото есть золото) металлы перевозят на аффинажные заводы. Именно тут "рождается" настоящее золото. Стоит сказать, что аффинажных заводов в России всего 11. Самый крупный из них находится в Красноярске, и именно там производится до 85% всего добываемого в стране золота.
Глубокая очистка, многоуровневые фильтры и специальная технология позволяют получить золото высшей, 999-й пробы. Именно оно после проверки получает маркировки, клейма резерва и перевозится на хранение. После этого начинается самое интересное — хранить золото доверяют только избранным людям, прошедшим все проверки у спецслужб.
Где хранят российское золото?
Значительная часть золотого запаса России (примерно 2/3) находится в главном хранилище Центрального банка на улице Правды. Оно самое большое в РФ и одно из самых крупных в мире — его площадь около 17 тыс. квадратных метров. Два других крупных хранилища находятся в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а небольших хранилищ российского золота и вовсе около 500, и неизвестно, существует ли полный список таких объектов. Кстати, если в голове уже начала зреть схема ограбления века в стиле "Крепкого орешка — 3", то от этой идеи лучше отказаться — проще захватить какую-нибудь страну, чем ворваться в хранилище ЦБ и выбраться оттуда с добычей.
Бывший сотрудник экономического управления ФСБ и директор компании по комплексной безопасности объектов Андрей Волков пояснил, что система охраны на таких объектах устроена так же, как в шахтах с баллистическими ракетами, — хранилище находится на глубине нескольких десятков метров, проникнуть туда почти невозможно.
Весь смысл в том, чтобы один человек не мог контролировать доступ в помещения, где хранятся драгметаллы. Система всегда требует двойного, а то и тройного подтверждения, есть биометрия, датчики сетчатки глаза и всё такое. При этом должно быть не менее двух человек: если один ввёл свой пароль правильно, а другой — нет, сразу срабатывает сигнализация и блокируются все замки. Прибавьте к этому несколько сотен камер, у которых нет мёртвых зон, а некоторые дублируют друг друга. Вот и получится примерный облик такого хранилища
Если говорить простым языком, то даже если грабителям удастся проникнуть внутрь, они будут заблокированы в одном из помещений и заперты, "как на подводной лодке", откуда только один путь — в ближайший СИЗО. Кстати, затесаться в ряды весовщиков и грузчиков грабителям будет крайне сложно — каждый сотрудник хранилища проходит двухгодовую проверку у спецслужб, и точно так же, как в спецназ, на такой объект нельзя попасть по собственному желанию. После приглашения на службу начинается длительный инструктаж, и за малейшее нарушение этой процедуры могут уволить.
Сотрудникам хранилища запрещается:
- Есть и пить на рабочем месте;
- Перекладывать слитки и проводить любые манипуляции с ними в отсутствие напарника или руководства;
- Царапать и наносить другие механические повреждения (специально или случайно);
- Ронять на пол;
- Использовать принесённый "с улицы" инструмент (даже если речь идёт о тряпке для уборщицы);
- Работать без перчаток;
- Находиться в хранилище без разрешения или допуска.
Эти правила обязательны для всех, кто имеет (или хочет иметь) прямой доступ к золотым запасам. Даже президент не может попасть в это хранилище без специального разрешения. "Просто так" находиться в хранилище могут только сотрудники службы охраны. Если золото не перемещают, не взвешивают и не проверяют, никто не имеет права находиться в главном хранилище страны. Будь то глава Центрального банка или министр обороны.
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