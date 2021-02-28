В России продлили действующий порядок техосмотра
Это позволит автовладельцам лучше подготовиться к вступлению в силу новых правил.
Фото © LIFE / Владимир Суворов
Правительство РФ продлило действующую систему технического осмотра транспортных средств до 1 октября текущего года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра", - сообщила пресс-служба правительства.
Постановление предусматривает продление действия диагностических карт, которые истекают с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, до 1 октября.
Напомним, ранее Мишустин подписал положение о введении единой системы техосмотра. Уточняется, что в течение пяти лет в ней будут храниться оформленные диагностические карты. В этот временной период документы нельзя будет изъять или уничтожить.
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