В России продлили действующий порядок техосмотра

Правительство РФ продлило действующую систему технического осмотра транспортных средств до 1 октября текущего года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра", - сообщила пресс-служба правительства.

Постановление предусматривает продление действия диагностических карт, которые истекают с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, до 1 октября.

Напомним, ранее Мишустин подписал положение о введении единой системы техосмотра. Уточняется, что в течение пяти лет в ней будут храниться оформленные диагностические карты. В этот временной период документы нельзя будет изъять или уничтожить.

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