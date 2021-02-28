В Москве многодетному отцу насчитали 5 миллионов рублей долга по алиментам

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В Москве многодетному отцу насчитали пять миллионов рублей долга по алиментам. При этом сам мужчина утверждает, что исправно вносил платежи, а экс-супруга пытается выбить из него деньги незаконно.

Андрей работает менеджером по продажам в одной из столичных компаний. 13 лет назад он развёлся с бывшей супругой, которая родила ему сына. По словам мужчины, он ежемесячно платил алименты, однако в 2018 году с ним связались судебные приставы и уведомили его о задолженности в размере 330 тысяч рублей. Когда платить он их отказался, сумма выросла в 16,5 раза.

"Мне предлагали решить вопрос немного по-другому: "Начальство нервничает, на тебя жалуется бывшая жена, за хлопоты надо как-то отблагодарить людей. Вот есть 300 тысяч, дашь половину — и свободен, мы всё уладим. Ну а не захотел — получай пять миллионов. Сколько скажу, столько и заплатишь. Будешь жаловаться — будешь платить больше", — вспоминает мужчина разговор.

По словам Андрея, новый супруг его бывшей жены работает судебным приставом. Мужчина считает, что против него ведётся сговор с целью "выбивания" денег. В связи с этим он обратился в суд, который частично удовлетворил жалобу и обязал судебных приставов сделать перерасчёт задолженности. Тем временем у Андрея конфисковали автомобиль и наложили арест на квартиру, в которой он живёт с новой женой и тремя детьми.

Мужчина пытался связаться с бывшей супругой, чтобы решить вопрос мирным путём и выслушать её претензии, но она отказалась с ним разговаривать. Лайфу же женщина заявила, что попыток связаться с ней Андрей не предпринимал. По её мнению, экс-супруг скрывает данные о своих доходах, чтобы платить гораздо меньшую сумму, чем должен.

А ранее Лайф называл сумму, которую взыскали с должников по алиментам за прошлый год.

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