В ОНК сообщили, что Навальный доставлен в колонию во Владимирской области
Но по данным источника Лайфа, он по-прежнему находится в ИК в Подмосковье.
Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС
В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что российского блогера Алексея Навального доставили в колонию во Владимирской области.
"Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания", — говорится на сайте "Газеты ОНК".
Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.
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