Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В ОНК сообщили, что Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

Но по данным источника Лайфа, он по-прежнему находится в ИК в Подмосковье.

28 февраля 2021, 11:14
<p>Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда / ТАСС

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщили, что российского блогера Алексея Навального доставили в колонию во Владимирской области.

"Алексей Навальный прибыл в учреждение УФСИН России по Владимирской области для дальнейшего отбывания наказания", — говорится на сайте "Газеты ОНК".

Лайфу опровергли информацию о прибытии Навального в колонию во Владимирской области

Лайфу опровергли информацию о прибытии Навального в колонию во Владимирской области

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на три с половиной года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет. А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лайфу опровергли информацию о прибытии Навального в колонию во Владимирской области

вчера в 14:50

"Один раз можно по-человечески прийти": Дава пожаловался, что его не посещают в больнице после операции

вчера в 20:56

Спутник "Арктика-М" успешно вышел на орбиту Земли

сегодня в 11:48

Врач назвал виды кашля, при которых нужно срочно бежать к врачу

сегодня в 11:34

Российское дерби на турнире UFC закончилось в пользу дагестанца: что ещё было в Лас-Вегасе

сегодня в 11:58

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1