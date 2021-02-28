Пьяный москвич проломил сыну-подростку череп

В Москве 15-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, подростка жестоко избил собственный отец.

"В результате школьник доставлен в Морозовскую детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы, груди и руки", — рассказал собеседник агентства.

ЧП произошло на 2-й Дубровской улице. По факту жестокого избиения школьника проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что подростков, инсценировавших нападение на ювелирный магазин в Южно-Сахалинске, привлекут к ответственности.

Авторы