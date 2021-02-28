Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пьяный москвич проломил сыну-подростку череп

Причины зверского избиения школьника неизвестны.

28 февраля 2021, 11:19
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Москве 15-летний мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, подростка жестоко избил собственный отец.

"В результате школьник доставлен в Морозовскую детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы, груди и руки", рассказал собеседник агентства.

ЧП произошло на 2-й Дубровской улице. По факту жестокого избиения школьника проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Сосед рассказал о жительнице Воронежа, убившей детей и покончившей с собой — видео

Сосед рассказал о жительнице Воронежа, убившей детей и покончившей с собой — видео

Ранее стало известно, что подростков, инсценировавших нападение на ювелирный магазин в Южно-Сахалинске, привлекут к ответственности.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1