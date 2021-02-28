Жителя Канады признали невиновным в убийстве двух детей спустя 37 лет

Гражданин Канады Томас Йебес признан невиновным в убийстве двух детей спустя 37 лет. Такое решение вынес Верховный суд Британской Колумбии.

Согласно изданию The Globe and Mail, мальчики погибли в 1982 году. Предположительной причиной их смерти тогда назвали пожар. Однако позднее в их лёгких не нашли следов дыма, и следствие предположило, что Томас "убил мальчиков для того, чтобы устранить неожиданно возникшие препятствия на пути к семейному счастью".

Мужчина был пойман и отбыл наказание, но после его приговор пересмотрели. Юристы, а также родственники, друзья и знакомые выяснили, что погибшие мальчики любили играть с огнём — однажды даже приходилось вызывать службу спасения, чтобы потушить комнату. Мало того, в матрасе был наполнитель из опасных материалов, склонных к беспламенному горению, во время которого он может тлеть даже ночью. В итоге суд признал, что мужчина невиновен в гибели детей.

А ранее Лайф рассказывал, как на видео попал разговор полицейских, проигнорировавших вызов в дом, где убили студентку. Напомним, 14 января 2020 года около пяти утра в отдел полиции Кемерова поступил звонок о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации.

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