Постпред РФ ответил на слухи о скором выходе страны из Совета Европы
Москва настроена и дальше отстаивать свои интересы на международной площадке.
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Слухи о скором выходе России из Совета Европы ничем не подкреплены, а страна настроена на дальнейшую работу в составе организации. Об этом заявил постпред РФ при СЕ Иван Солтановский.
"Регулярно в СМИ муссируются не имеющие реальных оснований слухи о том, что Россия в скором времени выйдет из Совета Европы. Подобное нагнетание обстановки не идёт на пользу общему делу", — сказал он в беседе с ТАСС.
Несмотря на пандемию, Россия продолжает вносить вклад в работу Совета Европы, в том числе и в вопросах вакцинации, отметил Солтановский. Хотя коронавирус на сегодняшний день является приоритетной темой, у РФ также есть потенциал в сферах искусственного интеллекта, экологии и биотехнологий, считает постпред, и именно в этом направлении страна и будет двигаться дальше. По его словам, вопреки нападкам русофобов и возросшему в последнее время давлению, Россия будет отстаивать свои интересы на международной площадке.
Ранее глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой допустил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
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