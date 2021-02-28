В Дагестане возбудили дело после гибели двух полицейских в жутком ДТП

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Дагестане, в результате которого погибли два сотрудника полиции. В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что в страшной аварии подозревается водитель водовоза, который столкнулся с полицейской "буханкой".

"Подозреваемый, управляя автомобилем марки ГАЗ-3309 (водовоз), нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со служебным автомобилем", — рассказали в управлении.

Напомним, авария произошла рано утром на 33-м километре автодороги Махачкала — Верхний Гуниб. В результате столкновения двое полицейских — 27-летний сержант и 37-летний старший лейтенант — погибли на месте. Ещё один сотрудник полиции и водитель водовоза госпитализированы с различными травмами.

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