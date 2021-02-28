Двое полицейских погибли в страшном ДТП с водовозом в Дагестане
Водитель спецтехники выехал на встречную полосу, где столкнулся со служебным УАЗом.
Двое полицейских погибли в страшном ДТП с водовозом в Дагестане. Видео © Instagram / gorod_buynaksk
Два сотрудника полиции погибли в страшном ДТП с участием водовоза в Дагестане. Авария случилась рано утром на 33-м километре автодороги Махачкала — Верхний Гуниб, когда стражи порядка возвращались с дежурства.
"65-летний местный житель, управляя автомобилем "ГАЗ-3309" (водовоз), выехал на полосу встречного движения и столкнулся с патрульной автомашиной УАЗ", — сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
27-летний сержант и 37-летний старший лейтенант погибли на месте. Их спутник, 28-летний младший сержант полиции, госпитализирован с различными травмами. Водитель водовоза также доставлен в больницу.
Ранее в Улан-Удэ пьяный лихач на "лексусе" насмерть сбил двух подростков и даже не притормозил. 38-летний виновник трагедии до этого был судим за убийство, разбой, кражу и неправомерное завладение автомобилем. МВД показало его допрос.
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