Двое полицейских погибли в страшном ДТП с водовозом в Дагестане. Видео © Instagram / gorod_buynaksk

Два сотрудника полиции погибли в страшном ДТП с участием водовоза в Дагестане. Авария случилась рано утром на 33-м километре автодороги Махачкала — Верхний Гуниб, когда стражи порядка возвращались с дежурства.

"65-летний местный житель, управляя автомобилем "ГАЗ-3309" (водовоз), выехал на полосу встречного движения и столкнулся с патрульной автомашиной УАЗ", — сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

27-летний сержант и 37-летний старший лейтенант погибли на месте. Их спутник, 28-летний младший сержант полиции, госпитализирован с различными травмами. Водитель водовоза также доставлен в больницу.

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