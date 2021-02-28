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В США трое полицейских пострадали от взрыва во время проверки нежилого дома

Причины ЧП пока не известны.

28 февраля 2021, 12:46
<p>Фото © <a href="https://www.ksn.com/news/crime/large-police-presence-responding-to-an-incident-near-downtown-wichita/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">KSN News</a></p>

Фото © KSN News

В американском городе Уичито штата Канзас трое полицейских получили ранения в результате взрыва в нежилом доме. Об этом сообщил телеканал KSN.

В полицию поступило сообщение от владельцев дома о том, что, возможно, там кто-то посторонний, хотя здание пустовало. Хозяев смутило открытое окно. Офицеры прибыли на место и через короткое время после того, как они зашли в дом, прогремел взрыв.

Всех троих полицейских доставили в больницу. Один из офицеров получил тяжёлые ранения, но сейчас он в стабильном состоянии. Позднее одного из пострадавших выписали из больницы. Как заявил шеф полиции города Гордон Рамзи, пока источник взрыва точно не известен. На месте работают сотрудники различных силовых ведомств.

Взрыв прогремел в больнице в украинских Черновцах, есть пострадавшие

Взрыв прогремел в больнице в украинских Черновцах, есть пострадавшие

А ранее стало известно, что в московской квартире два человека погибли в результате взрыва самогонного аппарата и последующего пожара.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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