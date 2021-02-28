В США трое полицейских пострадали от взрыва во время проверки нежилого дома
Причины ЧП пока не известны.
Фото © KSN News
В американском городе Уичито штата Канзас трое полицейских получили ранения в результате взрыва в нежилом доме. Об этом сообщил телеканал KSN.
В полицию поступило сообщение от владельцев дома о том, что, возможно, там кто-то посторонний, хотя здание пустовало. Хозяев смутило открытое окно. Офицеры прибыли на место и через короткое время после того, как они зашли в дом, прогремел взрыв.
Всех троих полицейских доставили в больницу. Один из офицеров получил тяжёлые ранения, но сейчас он в стабильном состоянии. Позднее одного из пострадавших выписали из больницы. Как заявил шеф полиции города Гордон Рамзи, пока источник взрыва точно не известен. На месте работают сотрудники различных силовых ведомств.
А ранее стало известно, что в московской квартире два человека погибли в результате взрыва самогонного аппарата и последующего пожара.
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