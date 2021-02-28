Российские лыжники выиграли бронзу чемпионата мира в командном спринте

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Наши спортсмены уступили лидерам всего две секунды на финише. Победителями стали норвежцы, второе место у финнов.