Российские лыжники выиграли бронзу чемпионата мира в командном спринте
Большунов и Ретивых уступили только норвежцам и финнам.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Наши спортсмены уступили лидерам всего две секунды на финише. Победителями стали норвежцы, второе место у финнов.
Ранее Александр Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира в скиатлоне.
Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2021.
Оберстдорф, Германия.
Мужчины, командный спринт.
Финал
- Эрик Валнес — Йоханнес Клебо (Норвегия) — 15.01,74
- Ристоматти Хакола — Йони Мяки (Финляндия) — 1,68
- Александр Большунов — Глеб Ретивых (Россия) — 2,09
- Лука Шанава — Ришар Жув (Франция) — 13,91
- Франческо де Фабиани — Федерико Пеллегрино (Италия) — 16,66
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