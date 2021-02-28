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Российские лыжники выиграли бронзу чемпионата мира в командном спринте

Большунов и Ретивых уступили только норвежцам и финнам.

28 февраля 2021, 13:07
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Наши спортсмены уступили лидерам всего две секунды на финише. Победителями стали норвежцы, второе место у финнов.

Ранее Александр Большунов впервые в карьере стал чемпионом мира в скиатлоне.

Чемпионат мира по лыжным гонкам — 2021.

Оберстдорф, Германия.

Мужчины, командный спринт.

Финал

  1. Эрик Валнес — Йоханнес Клебо (Норвегия) — 15.01,74
  2. Ристоматти Хакола — Йони Мяки (Финляндия) — 1,68
  3. Александр Большунов — Глеб Ретивых (Россия) — 2,09
  4. Лука Шанава — Ришар Жув (Франция) — 13,91
  5. Франческо де Фабиани — Федерико Пеллегрино (Италия) — 16,66
Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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