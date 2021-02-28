"Спартак" с Промесом проиграл "Рубину" в первом матче 2021 года

Московский "Спартак" неудачно стартовал во второй части чемпионата России по футболу. Красно-белые вышли на матч против казанского "Рубина" в качестве фаворитов, на поле с первых минут появился и звёздный новичок команды Квинси Промес. Однако голландец не сумел помочь своей команде побороться даже за ничью. "Рубин" выиграл со счётом 2:0 благодаря дублю Джордже Деспотовича.