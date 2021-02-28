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"Спартак" с Промесом проиграл "Рубину" в первом матче 2021 года

Москвичи по ходу встречи остались в меньшинстве из-за удаления Романа Зобнина.

28 февраля 2021, 13:01
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Московский "Спартак" неудачно стартовал во второй части чемпионата России по футболу. Красно-белые вышли на матч против казанского "Рубина" в качестве фаворитов, на поле с первых минут появился и звёздный новичок команды Квинси Промес. Однако голландец не сумел помочь своей команде побороться даже за ничью. "Рубин" выиграл со счётом 2:0 благодаря дублю Джордже Деспотовича.

Спартаковцы в концовке первого тайма остались в меньшинстве: удаление за грубый фол схлопотал Роман Зобнин.

Однако на 71-й минуте составы уравнялись: "Рубин" остался вдесятером из-за красной карточки датчанина Оливера Абильдгора. Тем не менее хозяева поля игру перевернуть уже не успели.

РПЛ, 20-й тур.

"Спартак" — "Рубин" — 0:2.

Голы: Деспотович 53', 89' (0:1, 0:2).

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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