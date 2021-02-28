"Спартак" с Промесом проиграл "Рубину" в первом матче 2021 года
Москвичи по ходу встречи остались в меньшинстве из-за удаления Романа Зобнина.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Московский "Спартак" неудачно стартовал во второй части чемпионата России по футболу. Красно-белые вышли на матч против казанского "Рубина" в качестве фаворитов, на поле с первых минут появился и звёздный новичок команды Квинси Промес. Однако голландец не сумел помочь своей команде побороться даже за ничью. "Рубин" выиграл со счётом 2:0 благодаря дублю Джордже Деспотовича.
Спартаковцы в концовке первого тайма остались в меньшинстве: удаление за грубый фол схлопотал Роман Зобнин.
😱 Зобнин грубо остановил соперника, и судья тут же запулил Роману вторую желтую ❌— Матч ТВ (@MatchTV) February 28, 2021
Вдесятером «Спартак» пропустил уже в самом начале второго тайма ⚽️
Как считаешь, удаление по делу?https://t.co/FHDZufZb0X pic.twitter.com/aHtJAadMQP
Однако на 71-й минуте составы уравнялись: "Рубин" остался вдесятером из-за красной карточки датчанина Оливера Абильдгора. Тем не менее хозяева поля игру перевернуть уже не успели.
РПЛ, 20-й тур.
"Спартак" — "Рубин" — 0:2.
Голы: Деспотович 53', 89' (0:1, 0:2).
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