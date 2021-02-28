Российское дерби на турнире UFC закончилось в пользу дагестанца: что ещё было в Лас-Вегасе

В карде приняли участие сразу три бойца из нашей страны, притом что их количество могло быть и больше, но за сутки до шоу у дебютанта организации Рамазана Курамагомедова были обнаружены проблемы со здоровьем и он был вынужден сняться с поединка против Алекса Оливейры.

Открыл турнир поединок с участием бойца клуба "Ахмат" Максима Гришина. Соперником 36-летнего россиянина стал американец Дастин Джейкоби. В первом раунде Максимус выглядел уверенно и агрессивно. Дважды за первый раунд отечественный ветеран отправил соперника в нокдаун, но развить успех, к своему сожалению, не смог. Во второй пятиминутке хозяин клетки внёс коррективы в свой геймплан, гораздо разнообразнее работая в стойке и не позволяя россиянину подойти на более комфортную ближнюю дистанцию.

Самым опасным оружием в арсенале Дастина оказались хлёсткие лоу-кики, которыми бойцу удалось отсушить ноги оппоненту. В третьем раунде спортсмены шли, так сказать, ноздря в ноздрю, и ключевым в определении победителя мог стать финальный отрезок боя, в ходе которого больше стал попадать Максим. Казалось, что с минимальным преимуществом всё же победу вырвал Гришин, но судьи единогласным решением признали победителем его соперника.

Говорить о том, что Максимуса ограбили, вряд ли уместно, поединок получился действительно очень равным и выиграй россиянин, гримаса возмущений была бы уже на лице Дастина. Как говорится хочешь выиграть, сделай это без помощи судей… Катастрофы в поражении для Максима нет. Рекорд бойца в UFC составляет 1-2, но и вряд ли при подписании контракта российский ветеран грезил чемпионским поясом. А вот с ролью гейткипера Гришин может вполне справиться.

В со-главном событии UFC Fight Night 186 зрители увидели российское дерби, которое, впрочем, некоторые СМИ преподносят и как украинско-российское столкновение, учитывая тот факт, что Никита Крылов родился на территории Донбасса и имеет украинский паспорт. Сам боец признаёт, что планирует получить российский документ и с удовольствием поднимает над головой именно российский триколор.

Соперником Шахтёра стал махачкалинец Магомед Анкалаев, вышедший на этот поединок в статусе фаворита. Крылов приятно посрамил всех скептиков, выдав достаточно конкурентный бой, но, правда, без каких-либо притязаний на победу… С другой стороны, ещё вопрос, как мог бы завершиться поединок, не повреди Крылов во втором раунде левую руку, вынужденно став до финального гонга одноруким бойцом…

К чести Шахтёра, следует признать, что он был неплох в борьбе в первом раунде и разнообразен в стойке. Каждую атаку Никита завершал фирменным мидл-киком, но всё это происходило преимущественно в стартовой пятиминутке. Во втором и финальном раундах преимущество Анкалаева не вызвало вопросов, особенно хорош дагестанец оказался в контроле в партере.

Для Магомеда эта победа оказалась шестой подряд в UFC и, скорее всего, махачкалинец займёт в рейтинге место Крылова, поднявшись на восьмую строчку, а значит, впереди у перспективного проспекта — встречи только с монстрами!

В мейн-ивенте зрители увидели практически беззубое 25-минутное противостояние двух топовых тяжеловесов Сирила Гана и Жаирзиньо Розенструйка.

Как это зачастую бывает, столкновение природных нокаутёров превращается в "обнимашки", в ходе которого крупные ребята думают о том, как бы не пропустить, нежели срубить соперника.

Особенно инертным и вялым выглядел суринамец, который и сам, кажется, не понимает, зачем вообще переступил сегодня порог октагона. Французский проспект также не обналичил свой звериный оскал, методично поработав на очки. Как бы ни были разочарованы зрители, Ган своё дело сделал, ворвавшись в топ-5 тяжёлого веса. Всё остальное, видимо, неважно…

Результаты турнира

Основной кард:

Алекс Касерес победил Кевина Крума единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-27).​

Педру Муньюс победил Джимми Риверу единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).​

Поединок между Монтаной де ла Росой и Майрой Буэно Силвой завершился вничью большинством судейских голосов (29-28 — Силва, 28-28, 28-28).​

Магомед Анкалаев победил Никиту Крылова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).​

Сирил Ган победил Жаирзиньо Розенструйка единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Предварительный кард:

Дастин Джейкоби победил Максима Гришина единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).​

Ронни Лоуренс победил Винса Качеро техническим нокаутом в третьем раунде (2:38).​

Алексис Дэвис победила Сабину Масо единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).​

Тиагу Мойзес победил Александра Эрнандеса единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).​

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