Двое детей провалились под лёд и утонули в Саратовской области

Страшная трагедия на льду произошла сегодня в Саратовской области. Там двое детей утонули в Волге после того, как замёрзшая поверхность реки под их ногами не выдержала веса и треснула.

ЧП произошло в городе Вольске. Компания из пяти детей гуляла вдоль берега, но внезапно один из них — шестилетний мальчик — оказался в воде. На помощь ему поспешил 11-летний брат, но лёд не выдержал и его. Увидев это, друзья побежали за помощью, но когда взрослые подоспели, детей на поверхности воды уже не было.

"Организована доследственная проверка по факту утопления в водоёме двух малолетних детей... Следователем СК проводится осмотр места происшествия. Сотрудники областной службы спасения обследуют водоём в поисках тел детей", — говорится в сообщении СК.

Ранее Лайф сообщал, что власти Санкт-Петербурга усилили патрулирование рек и каналов из-за горожан, которые пренебрегают предупреждениями и выходят гулять на лёд, несмотря на опасность.

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