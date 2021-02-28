Двое детей провалились под лёд и утонули в Саратовской области
Сейчас поиском их тел занимаются спасатели.
Фото © СУ СК РФ по Саратовской области
Страшная трагедия на льду произошла сегодня в Саратовской области. Там двое детей утонули в Волге после того, как замёрзшая поверхность реки под их ногами не выдержала веса и треснула.
ЧП произошло в городе Вольске. Компания из пяти детей гуляла вдоль берега, но внезапно один из них — шестилетний мальчик — оказался в воде. На помощь ему поспешил 11-летний брат, но лёд не выдержал и его. Увидев это, друзья побежали за помощью, но когда взрослые подоспели, детей на поверхности воды уже не было.
"Организована доследственная проверка по факту утопления в водоёме двух малолетних детей... Следователем СК проводится осмотр места происшествия. Сотрудники областной службы спасения обследуют водоём в поисках тел детей", — говорится в сообщении СК.
Ранее Лайф сообщал, что власти Санкт-Петербурга усилили патрулирование рек и каналов из-за горожан, которые пренебрегают предупреждениями и выходят гулять на лёд, несмотря на опасность.
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